La fuerte advertencia que hizo Joel Huiqui sobre Cruz Azul en la Leagues Cup

Cruz Azul se prepara para afrontar su debut en la Leagues Cup 2026. Esta tarde, el conjunto dirigido por Joel Huiqui visitará el Subaru Park para comenzar su camino en el torneo enfrentando a Philadelphia Union, partido correspondiente a la Jornada 1 de la Fase Uno. Los cementeros debieron emprender viaje hacia Estados Unidos para preparar su debut en la competición y ahora su entrenador lanzó una advertencia en la previa del partido.

Existe el cuestionamiento sobre que la Leagues Cup es un torneo que beneficia a los equipos de la Major League Soccer (MLS). Esto se debe a que, en su mayoría, juegan como locales durante la primera fase del torneo. Hay excepciones como el caso de Toluca o Tigres, pero en esta ocasión, Cruz Azul afrontará la Fase Uno siendo visitante, factor que según Huiqui no debería perjudicar al conjunto celeste.

Joel Huiqui lanza advertencia sobre las localías en la Leagues Cup

“Nosotros como club en México hemos tenido también muchos partidos, en teoría, se supone de local, en otro estadio. Está acostumbrado a jugar donde sea y realmente estoy seguro de que mañana seremos locales.

Porque en Estados Unidos hay mucha gente mexicana, mucha gente de Cruz Azul. El equipo ha generado tanta identidad, que, para mí, llegar a una ciudad que no es la tuya, ver tanta gente de Cruz Azul es muy importante”, fue lo que expresó el técnico mexicano en conferencia de prensa previo al juego ante Philadelphia.

De esta manera, Cruz Azul buscará mejorar su rendimiento en la Leagues Cup, torneo donde no ha conseguido ganar durante los 90 minutos desde que la competición cambió su formato para incluir a los 18 equipos de la Liga BBVA MX y los 18 mejores de la MLS.

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La posible alineación de Cruz Azul para enfrentar a Philadelphia Union

Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Erik Lira, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela; Luka Romero y Nicolás Ibáñez.

Resalta la ausencia de Christian Ebere, quien no pudo obtener su visa para ingresar a Estados Unidos, como así también Carlos Rotondi, quien arrastra una lesión muscular y no viajó junto al resto de la delegación hacia Filadelfia.