El primer gran problema de Gabriel Milito en Chivas tras el empate ante América en el Clásico Nacional

Así como Chivas había tenido bajas para el Clásico Nacional, ahora Gabriel Milito debe enfrentar su primer gran problema tras el empate ante el América. El Guadalajara retomó los entrenamientos con la mira puesta en su siguiente compromiso, aunque tendrá que trabajar con varias ausencias antes de la Fecha FIFA.

Mientras muchos comparan salarios en América y Chivas, Gabriel Milito debe resolver una situación diferente dentro de su plantilla. Para el partido contra Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026, el entrenador argentino podría tener hasta 8 bajas en el “Rebaño Sagrado”, entre convocados a selecciones y futbolistas lesionados.

Ausencias de Chivas de Guadalajara para jugar ante el Querétaro

Las primeras bajas confirmadas son Roberto Alvarado y Raúl Rangel, quienes fueron convocados por la Selección Mexicana para el inicio del proceso de Rafael Márquez. Por ese motivo, el Piojo y el Tala no estarán disponibles para el encuentro del sábado.

TE PUEDE INTERESAR:



A ellos se suman cuatro futbolistas con problemas físicos. José Castillo y Miguel Gómez ya arrastraban molestias musculares, mientras que Miguel Tapias continúa fuera. Bryan González se convirtió en otra preocupación después de salir lesionado durante el Clásico Nacional frente al América.

El Rebaño Sagrado saltó a la cancha del Estadio Akron con 6 canteranos.|Chivas

Además, Milito deberá gestionar las ausencias de Sebastián Liceaga y Samir Inda, convocados a la Selección Mexicana Sub-20. De esta manera, el Guadalajara podría llegar al partido con ocho bajas en total.

Milito podría recuperar jugadores a contrarreloj

No todos los casos tienen el mismo panorama. José Castillo presenta avances y podría ser considerado para la convocatoria e incluso aparecer en la banca, dependiendo de su evolución durante los entrenamientos. Bryan González también será evaluado antes del encuentro.

Chivas sumará dos refuerzos que no esperaba para el Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Richard Ledesma es otro futbolista que permanece bajo seguimiento médico debido a molestias relacionadas con una lesión en los meniscos de la rodilla derecha.

¿Cuándo se juega Chivas vs. Querétaro por la Jornada 10?

Chivas recibirá a Querétaro el sábado 26 de septiembre, en el Estadio Akron, por la Jornada 10 del Apertura 2026. El partido está programado para las 17:07 horas, tiempo del centro de México. Para Milito, el desafío será encontrar alternativas ante los Gallos Blancos que visitará a la escuadra tapatía buscando dar el golpe.

