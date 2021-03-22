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¡Todos los resultados de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX Femenil en FOTOS!

Las mejores fotografías de la Jornada 12 de la Liga BBVA MX Femenil, en este Guardianes 2021. Quedan solo 5 jornadas más, antes de la liguilla.

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