El colombiano Edwin Cardona no tiene compromiso

Hasta cuando no juega, Edwin Cardona genera polémica. En el mundo Boca es muy difícil encontrar una semana tranquila, y esta no será la excepción. El colombiano no juega con el xeneize desde el 9 de octubre a causa de una lesión muscular. Y las reiteradas ausencias del mediocampista han provocado que un histórico del club se le fuera al cuello.

Alberto Márcico, vistió la camiseta azul y oro entre 1992 y 1995. En ese corto periodo se convirtió en ídolo de la gente, tanto por su calidad futbolística como por el amor por los colores mostrado en cada actuación. El Beto, hoy vive los partidos como un aficionado más y en su carácter de ídolo bostero dio una entrevista para el programa Somos Boca de Radio Continental.

Te podría interesar: Chucky Lozano ya tiene precio para el Napoli

“Demasiado tiempo se le está dando a Cardona. El Turco Mohamed me dijo: ´Beto, conmigo no jugaba. No tiene compromiso´. Y si me preguntas, para mí hoy no lo tiene con Boca y eso es muy importante”, afirmó el ex atacante, recordando que Mohamed dirigió al mediocampista colombiano en Rayados de Monterrey.

Vale la pena recordar, que Edwin Cardona prefirió viajar a Colombia al término de la participación de su selección en la Copa América en lugar de tomar el vuelo privado que Boca Juniors puso a su disposición para que volviera directamente a Argentina. El viajar a su país, para ver a su familia, significó que Cardona rompiera la burbuja sanitaria y por ende al volver a Argentina debió aislarse y no pudo participar de los octavos de final de la Copa Libertadores. Instancia en la que Boca quedó eliminado.

Alberto Márcico apoya a Juan Roman Riquelme

Por otro lado, Márcico también analizó el presente del club. En específico el desempeño de Juan Román Riquelme como vicepresidente del club. “Román quiere mucho a Boca, muchísimo. Lo ama. Me lo dice siempre y le creo porque no tiene ninguna ambición política. La gente se engancha con lo que escucha, todos hablan, no quieren al Consejo, pero puedo asegurar todo lo que dije.

Te podría interesar: Chucky Lozano ya tiene precio para el Napoli

Para cerrar, aseguró que la política de refuerzos del club debe enfocarse en Sudamérica y no en Europa, y es que traer a uno de los cracks que tanto han sonado (Cavani Torreira por ejemplo) es imposible por la situación económica del club. Para Márcico se debe buscar en países como Uruguay y Paraguay, ya que ahí podrán encontrar jugadores de jerarquía a precios más accesibles.