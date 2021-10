Erling Haaland fuera por el resto del año

Alemania. El astro juvenil Erling Haaland podría perderse lo que resta el año por una complicación de la actual lesión que padece, según informó un amigo íntimo de la familia.

Los peores temores del Borussia Dortmund parecen hacerse realidad. Todo apunta a que el equipo alemán no podrá volver a contar con Erling Haaland en el final 2021. Entre Bundesliga, Champions League y la Copa de Alemania, se trataría de un total de 12 partidos sin el goleador noruego, cuya lesión, aparentemente, es más grave de lo esperado. Es lo que desveló Jan Aage Fjörtoft, ex jugador noruego y amigo de la familia del atacante, provocando un shock en mayúsculas entre los aficionados del Signal Iduna Park.

“Puede ser que el partido contra el Ajax , donde el Dortmund perdió 0-4, haya sido el último en lo que resta de año”, explicó el ex jugador noruego en declaraciones recogidas por la televisión de su país. Tal y como añade el diario alemán Bild, se trataría de un desgarro muscular en el flexor de la cadera. A priori, se esperaba que Haaland pudiera reaparecer a principios de diciembre, pero la esperanza de los negriamarillos se esfuma tras conocer el verdadero alcance de la lesión de su estrella.

Erling Haaland suma 13 goles en la Bundesliga

Desde el Borussia Dortmund, de momento, mantienen el secretismo. Marco Rose, técnico del segundo lugar en este momento de la Bundesliga, no quiso entrar en detalle al ser cuestionado por el estado del goleador nórdico durante la conferencia de prensa previa al choque liguero del pasado sábado en Bielefeld (1-3). “No soy médico. Prefiero no especular. Erling está lesionado. Se trata de una lesión en el mismo muslo en el que sufrió la anterior, pero en un lugar diferente”, comentó. La baja de Haaland, que suma 13 goles esta temporada, no podría ser más sensible para las aspiraciones del Borussia Dortmund.

