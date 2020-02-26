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Nahuel Guzmán fue el emotivo héroe de los Tigres

Un cabezazo de Nahuel Guzmán al 94' mandó a su equipo a los cuartos de final de la Concachampions.

Por: Azteca Deportes

Galería: Nahuel Guzmán fue el emotivo héroe de los Tigres
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