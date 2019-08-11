Manchester United vs Chelsea

PHIL NOBLE/REUTERS | Soccer Football - Premier League - Manchester United v Chelsea - Old Trafford, Manchester, Britain - August 11, 2019 Manchester United are awarded a penalty after Marcus Rashford is fouled by Chelsea’s Kurt Zouma REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.