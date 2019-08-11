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Manchester United vs Chelsea
Debut goleador del Manchester United en casa
JASON CAIRNDUFF/Action Images via Reuters | Soccer Football - Premier League - Manchester United v Chelsea - Old Trafford, Manchester, Britain - August 11, 2019 Manchester United’s Anthony Martial scores their second goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
PHIL NOBLE/REUTERS | Soccer Football - Premier League - Manchester United v Chelsea - Old Trafford, Manchester, Britain - August 11, 2019 Manchester United’s Harry Maguire during the match REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
JASON CAIRNDUFF/Action Images via Reuters | Soccer Football - Premier League - Manchester United v Chelsea - Old Trafford, Manchester, Britain - August 11, 2019 Manchester United’s Daniel James scores their fourth goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
PHIL NOBLE/REUTERS | Soccer Football - Premier League - Manchester United v Chelsea - Old Trafford, Manchester, Britain - August 11, 2019 Manchester United’s Harry Maguire in action with Chelsea’s Christian Pulisic REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
JASON CAIRNDUFF/Action Images via Reuters | Soccer Football - Premier League - Manchester United v Chelsea - Old Trafford, Manchester, Britain - August 11, 2019 Manchester United’s Daniel James celebrates scoring their fourth goal Action Images via Reuters/Jason Cairnduff EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
PHIL NOBLE/REUTERS | Soccer Football - Premier League - Manchester United v Chelsea - Old Trafford, Manchester, Britain - August 11, 2019 Manchester United are awarded a penalty after Marcus Rashford is fouled by Chelsea’s Kurt Zouma REUTERS/Phil Noble EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or “live” services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details.
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