Arrancan las eliminatorias en Conmebol con 3 partidos de alta intensidad

Este jueves 8 de octubre arrancan las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 en Sudamérica, en donde los equipos no podrán perder oportunidad de sumar y encaminarse a la conquista de uno de los 4 pases y medio que entregarán para esta confederación.

La lucha no será sencilla, pues hay gran selecciones que por tradición presentan un estilo desafiante como Brasil, Argentina y Uruguay, aunque estos combinados en otros momentos se han quedado fuera de la competencia.

En la lucha llega un cuadro colombiano y chileno que anhelan hacerse de unos de estos boletos, pero al Mundial de Qatar no podrán ir todos, sino 4 y otro más que buscará su repechaje.

Los partidos de este jueves en Conmebol son

Paraguay vs Perú: Los peruanos han presentado buenas propuestas en los últimos años y debe ser considerado como un conjunto de peligro. Los guaraníes tienen 6 partidos cayendo ante Perú y no querrán que en su casa les vuelvan a ganar.

Uruguay vs Chile: Este es considerado uno de los encuentros más esperados en el arranque de las eliminatorias rumbo al mundial, pues son 2 conjuntos con buen futbol y que son esperados en la justa del 2022.

Los charrúas buscarán mantener la tendencia al no perder en casa ante los rojos, en una marca de 21 victorias por siete empates.

Argentina vs Ecuador: La albiceleste se quedó cerca de no ir a Rusia 2018, pero ahora en el inicio de un nuevo ciclo mundialista es momento de apretar los tornillos con Messi como líder, para no quedarse fuera y no sufrir.

En los últimos 8 duelos, Ecuador le pegó en una ocasión a Argentina, pero ese descalabro fue sonado, porque ocurrió en El Monumental, lo que complicó el camino a la Copa Mundial del 2018.

Resto de los partidos que se disputarán en Sudamérica

El viernes los choques continúan con un Colombia ante Venezuela y el enfrentamiento de Brasil ante el equipo de Bolivia.

Colombia y Brasil de momento lucen como favoritos, pero no deberán confiarse ante estos equipos que pueden llegar a incomodar.