Ronald Koeman puede “disfrutar” su último partido con Barcelona

Barcelona, España. El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, asegura que su objetivo es “disfrutar” de su etapa en el banquillo azulgrana el tiempo que dure su estancia.

El estilo de Chivas no convence a su afición | Marcaje Personal

“Ya soy mayorcito y quiero disfrutar en el sitio donde quiero estar. Sé que dependo de lo resultados, pero quiero disfrutar: ocho años, un año o tres meses”, declaró Koeman, quien apuntó que, cuando ya no disfrute en el Barcelona, se irá “tranquilo” para jugar “cinco días por semana al golf, que es un deporte muy bonito”.

Te podría interesar: Rodolfo Pizarro saldría del Inter de Miami

El técnico neerlandés habló en conferencia de prensa previo al partido de su equipo ante el Rayo Vallecano este miércoles como visitante y que podría desencadenar su salida del equipo catalán .

Koeman le quita importancia al ataque que sufrió en el Camp Nou

Luego de caer en el Clásico español ante el Real Madrid por marcador de 1-2, un grupo de aficionados increpó a Roland Koeman en el momento que se marchaba en su auto, con su mujer, del Camp Nou, y hasta golpearon el vehículo.



“Es un problema social, no creo haya solución a lo que pasó. Es gente con problemas de educación, no saben lo que son normas y valores. El ambiente en el campo fue todo el contrario, incluso con 0-2. Parece que solo ha sido conmigo, pero jugadores con sus familias han pasado lo mismo. Incluso Carles Puyol. Pero hay que buscar una fórmula para salir del campo y que no se repita”, afirmó el neerlandés quitándole importancia.

Respecto al encuentro de Vallecas, Koeman alertó que será “un partido complicado”, pero cree que “el equipo reaccionará bien”, tras perder el Clásico.

Te podría interesar: Erling Haaland fuera por el resto del año

“El Rayo es un equipo que ha subido en el último momento y está haciendo una gran temporada. Es un equipo agresivo. Tenemos el recuerdo de la Copa del año pasado, que fue complicado. Será difícil, pero hemos hecho cosas bien en los últimos tres partidos en casa y tenemos posibilidades”, argumentó.



Con contenido de EFE