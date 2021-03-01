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Ruby Mae, la expareja de Dele Alli, que se hartó de él por Fortnite ¡Conócela! | FOTOS

De acuerdo a la prensa inglesa, la influencer Ruby Mae terminó su noviazgo con el jugador Dele Alli, por su obsesión de pasar horas jugando Fortnite.

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