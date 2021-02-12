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Sofía Calzetti, la gran inspiración del "Kun" Agüero ¡Conócela! | FOTOS

Sofía Calzetti, modelo argentina que es pareja del delantero Sergio “Kun” Agüero. Conócela con esta galería de sus mejores imágenes en Instagram.

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