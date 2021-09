Ucrania vs Francia, cobertura en vivo | Eliminatorias Qatar 2022

Kylian Mbappé, con molestias en los aductores, ha tenido que abandonar este jueves la concentración de la selección de Francia y será baja para los partidos de clasificación al mundial de 2022 ante Ucrania (4 de septiembre) y Finlandia (7), adelantó L’Equipe.



No se conoce el alcance exacto de la lesión. Según el diario, las pruebas no revelaron nada en concreto, pero el staff médico prefirió no arriesgar.

Mbappé, de 22 años, terminó en el empate de anoche ante Bosnia (1-1) con algunas molestias. El jugador del PSG jugó prácticamente todo el partido y fue reemplazado en el 90 por Moussa Diaby.

El número 10 de Francia no marcó, aunque se mostró empeño y compromiso. Ahora, sin su estrella, Francia visita a Ucrania este sábado.

Deschamps sale a aclarar la situación

En medio de una cierta polémica sobre la baja de Kylian Mbappé, quien abandonó la concentración de Francia por molestias leves en el aductor izquierdo, el seleccionador francés, Didier Deschamps, aclaró que realmente había “un problema muscular”, a pesar de las pruebas médicas no detectasen una lesión.

“En el momento en el que no existe ninguna posibilidad de que esté disponible este sábado (ante Ucrania) o el martes (ante Finlandia), no veo el interés de que se quede con nosotros”, dijo Deschamps en rueda de prensa desde Kiev.

“El plazo (de recuperación) es muy corto. Aunque se descartó una lesión muscular, un problema muscular persiste (...) Ahí tiene dolor”, insistió el técnico, saliendo al paso de rumores sobre una baja no justificada desde el punto de vista médico.

Mbappé, de 22 años, participó el miércoles 1 en el decepcionante empate de Francia ante Bosnia (1-1). Jugó 90 minutos y fue sustituido en el descuento por Moussa Diaby.

El genio de Bondy terminó con molestias musculares el encuentro.

