El futbol de Qatar forma parte de un proyecto muy ambicioso para tener una Copa Mundial de la FIFA

Durante años el futbol de Qatar fue casi invisible, ya que no tienen tradición futbolística, por lo que parecía un reto muy grande que una nación sin muchos logros dentro del deporte podría hacer una Copa Mundial de la FIFA. Lo que pocos saben, es que hubo un gran proyecto por parte del gobierno que lo impulsó.

Más allá de los millones de dólares que invirtieron en los estadios y en poder tener una Copa Mundial de la FIFA, también tenían que desarrollar futbolista de un gran nivel, para lo que crearon la Aspire Academy.

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El proyecto que ha impulsado del futbol de Qatar

El deporte más famoso del mundo, ha llegado a las calles de Qatar con mucha fuerza y con un total apoyo por parte del gobierno, donde el pilar fundamental es la Aspire Academy, la cual tiene el objetivo de detectar nuevos talentos, pero no solo en su país, también en África, Asia y Latinoamérica.

Por ese motivo, el programa ha sido muy criticado en diferentes sectores, pues se ha mencionado que es una forma de reclutar jugadores extranjeros, ya que se le brinda la nacionalidad y la opción de jugar para la selección.

Sin duda, Qatar tiene años invirtiendo fuertes cantidades de dinero para poder ponerse en el centro de la conversación en el ambiente futbolístico, donde han crecido en infraestructura, formación y sus relaciones internacionales en el mundo del deporte.

De este gran proyecto han salido figuras como Akram Afif, quien fue un elemento fundamental en la conquista de la Copa Asiática de 2019 y la 2023, la cual representa el logro más grande del futbol de Qatar.

Siendo el gran referente del futbol de Qatar, ganando premios como el Jugador del Año de la Conferencia Asiática de Futbol.

