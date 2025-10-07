El futbolista por el que Chivas pagaría millones y con el que Gabriel Milito se volvería loco

Chivas y Amaury Vergara están obsesionados con un jugador, y se trata de Orbelín Pineda. El mediocampista tiene un valor de 7 millones de euros, según Transfermarkt, y el Rebaño tendría que desembolsar una cantidad similar si quiere sus servicios. Gabriel Milito tiene al Guadalajara peleando en la media tabla general en el Apertura 2025.

Orbelín Pineda pertenece en la actualidad al AEK de Atenas, equipo al que llegó gracias a Matías Almeyda. El “Maguito” se fue a Europa con la ilusión de triunfar. El Celta de Vigo jamás le dio la oportunidad de figurar. Chivas viene de vencer a los Pumas y suma tres triunfos de manera consecutiva en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

@orbelin7pineda Orbelín Pineda fue jugador referente tanto en Cruz Azul como en Chivas, por lo que se descartaría un posible fichaje al América

Orbelín Pineda, desde hace varios semestres, es tentado para regresar al futbol mexicano. El canterano de los Gallos Blancos del Querétaro sonaba mucho para volver al Cruz Azul, Monterrey o Chivas. El Rebaño es el que ha estado más cerca de repatriarlo. A inicios de 2025 estuvo muy cerca de firmar, pero al final decidió quedarse un año más en Grecia.

Los números de Orbelín en su carrera

AEK Atenas / 138 partidos / 15 goles / 13 asistencias

/ 138 partidos / 15 goles / 13 asistencias Chivas / 128 partidos / 10 goles / 8 asistencias

/ 128 partidos / 10 goles / 8 asistencias Cruz Azul / 112 partidos / 13 goles / 16 asistencias

/ 112 partidos / 13 goles / 16 asistencias Querétaro / 59 partidos / 9 goles / 5 asistencias

/ 59 partidos / 9 goles / 5 asistencias Celta de Vigo / 7 partidos / 0 goles / 0 asistencias

Orbelín Pineda, uno de los referentes de la Selección Mexicana

El Mundial 2026 está muy cerca. La mayoría de los jugadores mexicanos saben que no tienen mucho tiempo para llenarle el ojo a Javier Aguirre, y Orbelín Pineda es uno de los jugadores más experimentados en la Selección. Acumula más de 85 partidos defendiendo los colores del equipo tricolor.

Orbelín Pineda fue convocado para los siguientes partidos de la Fecha FIFA. México choca ante Colombia el sábado en Dallas y el martes medirá fuerzas contra Ecuador. Después de 15 años, el equipo tricolor regresa a Guadalajara para disputar un partido de fútbol. En aquella ocasión lo hizo precisamente ante Ecuador y perdió 2-1.