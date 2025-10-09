Los 12 futbolistas con los que el América y André Jardine no podrán contar para el clásico

Las Águilas del América saben que el sublíderato no es suficiente para su afición. En el Apertura 2025, pelean por los primeros lugares con Toluca, Monterrey y Cruz Azul. Durante el parón de la Fecha FIFA, las Águilas tendrán un duelo de vital importancia, pues el Clásico Nacional se traslada a Estados Unidos. El sábado 11 de octubre enfrentan a las Chivas en el State Farm Stadium de Arizona, pero con 12 posibles bajas.

Luis Ángel Malagón, Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Erick Sánchez y Alexis Gutiérrez entraron en la convocatoria de Javier Aguirre con México. Alejandro Zendejas fue considerado por Estados Unidos. Si se le suman Álvaro Fidalgo, Allan Saint-Maximin y Sebastián Cáceres, que deben ver su evolución, la lista de ausentes de América se hace más grande para enfrentar a Chivas este fin de semana.

Hay que recordar que Raúl “Pantera” Zúñiga, el fin de semana pasado ante Santos, sufrió un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha y quedará varias semanas fuera. Por su parte, Henry Martín sigue en duda, pues André Jardine no quiere que el capitán y delantero azulcrema se recienta y vuelva a perderse partidos para el cierre del torneo.

Las bajas del América:

Luis Ángel Malagón – convocado MX

Kevin Álvarez – convocado MX

Ramón Juárez – convocado MX

Israel Reyes – convocado MX

Erick Sánchez – convocado MX

Alexis Gutiérrez – convocado MX

Alejandro Zendejas – convocado EU

Raúl Zúñiga – lesión

Henry Martín – recuperación

Álvaro Fidalgo – duda

Allan Saint-Maximin – duda

Sebastián Cáceres – duda

El cierre del América en el Apertura 2025

El América ocupa el segundo lugar de la tabla general con 27 unidades. Prácticamente, los azulcremas ya están calificados, pero buscan una mejor posición en la tabla. Suman ocho triunfos, tres empates y una derrota. El cierre del Apertura 2025 no luce tan complicado, salvo dos juegos que marcarían su futuro.

El 18 de octubre, cuando se reanude la Liga BBVA MX, chocan ante el Cruz Azul, rival directo en la lucha por los primeros lugares. Posteriormente, enfrentan a Puebla, Mazatlán y León. Para la última jornada se repite la reciente final, pues van a la Bombonera para chocar ante el Toluca de Antonio Mohamed, que ya le tiene tomada la medida.