Los futbolistas más caros de la Liga BBVA MX; solo hay un mexicano y es un crack

La Liga BBVA MX tuvo grandiosos refuerzos en el mercado de verano para el Apertura 2025. Nombres como los de Anthony Martial, Allan Saint-Maximin, Keylor Navas, Joao Pedro y muchos otros se suman a las superestrellas que ya estaban en el certamen mexicano. Martial llegó a los Rayados de Monterrey y ya debutó en el empate ante el América. Tras el arribo del francés, se pudiera pensar que él es el más caro actualmente en el campeonato local, pero no es así. El mejor valuado de todos, según Transfermarkt, es el delantero galo de las Águilas del América. Alexis Vega es el único mexicano que aparece en el top 5.

Los cinco equipos más poderosos y con más economía en la Liga BBVA MX son los que lideran la tabla general y el top 5 de los mejor valuados. El América es amo y señor de los futbolistas más caros de la competencia, pues cuenta con tres dentro del selecto listado. Allan Saint-Maximin es el futbolista más caro, con un valor de 13 millones de euros. En segundo lugar le sigue Alexis Vega, del Toluca, con 10 millones. Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, de las Águilas, con 9 millones, son el tercer y cuarto lugar. Uno de los futbolistas que se están rompiendo la liga, y eso que acaba de llegar, es Ángel Correa, de Tigres, con un valor de 9 millones de euros.

Jose Hernandez/MEXSPORT during the 11th round match between Toluca and Mazatlan FC as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Nemesio Diez Stadium, on September 27, 2025 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.

Del sitio 6 al 10 ya aparecen el Cruz Azul y el Monterrey. El cuadro celeste tiene a varios futbolistas en esta parte del listado. Erik Lira (8.5 millones de euros) y José Paradela (7.5 millones de euros) son de los más costosos. Marcel Ruiz (8 millones de euros) acompaña a Alexis Vega como los integrantes del Toluca. En el noveno sitio aparece Anthony Martial, con un valor de 7.5 millones. El América no se puede quedar atrás y también incluyó a otro futbolista. El portero Luis Ángel Malagón (8 millones de euros) es el único de dicha posición en los 10 mejor valuados, según Transfermarkt.

Los más caros también son los que más responden

De los jugadores que entran en el top 5 de los más caros, todos le han dado resultado a sus equipos. Allan Saint-Maximin llegó, se adaptó de rápida manera y de inmediato comenzó a hacer goles. Pese a que el francés ya no ha podido convertir en el campeonato, sí ha sido primordial en los resultados del América. Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, quienes también pertenecen a las Águilas, son los actuales referentes del equipo.

Ángel Correa, como buen campeón del mundo, ha demostrado su nivel en todos los partidos de Tigres. El argentino se ha cargado con el equipo en hombros y está tomando el rol de protagonista y líder del plantel de los felinos. Por último, y sin hacer menos su trabajo, desde que Alexis Vega dejó Chivas, la vida le comenzó a sonreír. Ahora es el líder del Toluca, el máximo referente e ídolo, y no se quiere ir de la institución. Llevó a los del Estado de México por el título del Clausura 2025 y le quitó al América el sueño del tetracampeonato.