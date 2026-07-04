¿Cuántos futbolistas quedan del tricampeonato del América rumbo al Apertura 2026?

Estamos a menos de un mes para que comience el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde el Club América espera recuperar el protagonismo que perdió en los últimos dos torneos a través de los cambios que hizo, destacando la llegada de Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

El entrenador uruguayo ha confeccionado un plantel altamente competitivo luego del paso que tuvo por el futbol español, por lo que muchos aficionados al Club América se preguntan cuántos futbolistas que lograron el tricampeonato hace unos años se mantienen en el equipo.

¿Qué futbolistas del tricampeonato quedan en el Club América?

Si contamos a los elementos que fueron la base del tricampeonato del Club América, la realidad es que solo quedan cuatro elementos importantes si dejamos a un lado aquellos jugadores que realmente no tuvieron minutos, siendo Néstor Araujo uno de los casos más concretos de ello.

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Y es que, con la salida de Jonathan dos Santos, al momento son solo cuatro los jugadores que se mantienen en la institución azulcrema, siendo el principal el centro delantero Henry Martín. Además, Luis Malagón se mantiene vigente, aunque regresará al campo hasta finales de este año.

Otro jugador que se mantiene dentro del Club América y que formó parte del tricampeonato es Alejandro Zendejas, quien actualmente está disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026. Finalmente, el último es Sebastián Cáceres, defensor central titular de la Selección de Uruguay.

¿Cuándo debuta el América en el Apertura 2026 y contra quién?

El calendario de la Liga BBVA MX establece que el Club América hará su debut oficial el próximo sábado 18 de julio cuando se mida a los Gallos Blancos del Querétaro, esto como parte de la Jornada 1. El partido se realizará en el La Corregidora a las 9 de la noche.