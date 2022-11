Futbolistas que salen en el álbum de Qatar 2022 pero no van al Mundial

Al igual que en cada edición, siempre existen futbolistas que salen el álbum Panini, pero no terminaron por ser llamados a su respectiva selección. Así que en este Mundial de Qatar 2022 no será la excepción con nombres que no fueron convocados para la justa.

Hasta este miércoles ya son varios los países que han revelado sus listas definitivas de los 26 jugadores con los que participarán en la Copa del Mundo. Con algunos elementos que sí tenían estampita, pero de última hora no jugarán la competición.

Cabe recordar que el álbum Panini sale varias semanas antes de que los técnicos elijan a los futbolistas para el Mundial. Por lo que existe un riesgo de poner a alguien que no llegará al torneo.

Repasmos quienes se quedaron solamente en el álbum y no van a Qatar 2022

Costa Rica los que quedaron fuera son Leonel Moreira, Ricardo Blanc y Orlando Galo, quienes no aparecieron en la lista del entrenador Luis Fernando Suárez.

Brasil únicamente Philippe Coutinho sí salió en el álbum pero no fue considerado por “Tite” en la convocatoria de la Verdeamarela.

Francia son más los elementos que ya sea por lesión o decisión técnica de Didier Deschamps no estarán en el Mundial a pesar de contar con su estampita. Se trata de Mike Maignan, N’Golo Kanté, Paul Pogba y Wissam Ben Yedder.

Australia algo similar con las ausencias de Rhyan Grant, Trent Sainsbury, James Jeggo y Adam Taggart.

En Japón Panini estuvo muy acertado por las bajas de Yuta Nakayama, Genki Haraguchi, Kyogo Furuhashi y Yuya Osako.

En Suiza faltarán Kevin Mbabu y Steven Zuber; en Croacia serán Duje Caleta-Car y Josip Brekalo. Mientras que con Wales sí acertaron con los 18 futbolistas que salen en el álbum oficial del Mundial de Qatar 2022.

En el caso de la Selección Azteca será un hecho que Jesús “Tecatito” Corona no forme parte de la convocatoria final del “Tata” Martino, a pesar de contar con su estampita.