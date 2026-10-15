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El futbolito de mesa tiene una historia más curiosa de lo que imaginas: quién lo inventó y cómo se popularizó

El futbolito de mesa, o futbolín / metegol, tiene una historia y reglas espectaculares

El futbolito de mesa tiene una historia más curiosa de lo que imaginas: quién lo inventó y cómo se popularizó

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como muchos se preguntan sobre juguetes deportivos como el funko de Cristiano Ronaldo, el futbolito de mesa tiene una historia llena de versiones, inventores y anécdotas que explican cómo llegó a convertirse en un pasatiempo tan popular.

Mientras existen juguetes populares como los funkos de Lionel Messi, el metegol mantiene su atractivo gracias a una propuesta sencilla: dos equipos de jugadores en miniatura, barras metálicas y una pelota.

futbolito de mesa

La curiosa historia del futbolito de mesa

Aunque existen distintas versiones sobre su creación, una de las primeras patentes reconocidas fue la del británico Harold Searles Thornton, registrada en 1923 según la información histórica recopilada por Derek Workman. Thornton era aficionado al Tottenham Hotspur y diseñó un juego que permitía recrear un partido de futbol sobre una mesa.

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En España, el invento se atribuye a Alejandro Finisterre, quien habría ideado su versión en 1937, durante la Guerra Civil, mientras se recuperaba de sus heridas en un hospital. Su propuesta buscaba el disfrute de los niños que no podían jugar al futbol. El carpintero Francisco Javier Altuna lo diseñó.

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En Estados Unidos, el juego se expandió especialmente en los años 60 y 70, cuando comenzaron a instalarse mesas en bares y salones recreativos. Allí se popularizó el nombre foosball, derivado del término alemán Fußball.

7 curiosidades del futbolito de mesa y su historia

  1. No tiene un único inventor indiscutido: Thornton y Finisterre son dos de los nombres más asociados con su creación.
  2. Nació con distintas versiones: varias propuestas de juegos similares aparecieron en Europa entre finales del siglo XIX y comienzos del XX.
  3. Se inspiró en el futbol real: su objetivo es reproducir un partido mediante figuras sujetas a barras giratorias.
  4. La guerra forma parte de su historia: la versión de Finisterre surgió durante la Guerra Civil Española.
  5. Se popularizó en los bares: en muchos países se convirtió en una actividad habitual para compartir con amigos.
  6. Existen diferentes estilos de juego: las mesas varían en materiales, figuras, superficie y características de la pelota.
  7. También tiene torneos internacionales: el futbolín pasó de ser un entretenimiento recreativo a una disciplina competitiva con jugadores especializados.

4 reglas oficiales que seguro no conocías del futbolito de mesa

Hay reglas de la ITSF (Federación Internacional de Futbol de Mesa, según sus siglas en inglés), aunque también en cada torneo suele haber reglas de la casa. El reglamento incluye:

  1. El saque: no se arroja desde el costado, sino que se coloca la posesión en el “jugador” de la línea de mediocampista del equipo que ganó el sorteo. Además, debe haber al menos dos toques por línea de centrocampista antes de pasar la pelota a la línea de delanteros.
  2. Sets: se juega al mejor de 3 o 5 sets, siendo generalmente de 5 goles cada set.
  3. Goles válidos e "In-and-Out": si la bola entra y sale, el gol se concede como válido.
  4. ¿Vale el 'molinete'?: No, no se puede soltar la mano de la manija y la barra de jugadores no puede dar un giro 360 ni antes ni después de impactar la bola.
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