Este sábado 14 de febrero, Gabriel Milito llegará al Clásico Nacional en uno de sus mejores momentos desde que asumió el mando de Chivas. El técnico argentino mantiene al equipo invicto en el presente torneo y ha devuelto la sensación de competitividad al Rebaño Sagrado en el inicio del Clausura 2026.

Sin embargo, el duelo ante el América no solo pondrá a prueba su buen inicio, sino que lo colocará frente a un reto histórico: convertirse en el primer entrenador en la era de Amaury Vergara en ganar un Clásico Nacional de temporada regular en el Estadio Akron. Esta deuda se ha prolongado por casi una década.

La prueba de fuego que tendrá Milito con Chivas para enfrentar al América este domingo 15 de febrero

Desde que Amaury Vergara asumió la presidencia de Chivas, el equipo no ha podido derrotar al América como local en fase regular de la Liga MX. En este periodo, 11 entrenadores han pasado por el banquillo rojiblanco sin lograr una victoria en el Akron ante las Águilas. Esta estadística refleja la complejidad del desafío que enfrenta Milito.

El estadio se ha convertido en un escenario incómodo cuando el rival es el América. Cada clásico disputado en casa ha sido una prueba constante para Chivas, ya que el plantel ha visto cómo se le escapan puntos clave ante su acérrimo rival (incluso en momentos de buen rendimiento deportivo).

Las únicas 2 victorias de Chivas ante el América en el estadio Akron

En los últimos años, Chivas solo ha conseguido 2 triunfos como local frente al América. Ambos en instancias de eliminación directa. El primero se dio en el Torneo Guard1anes 2020 (Apertura 2020), bajo la dirección de Víctor Manuel Vucetich. Allí el Rebaño se impuso 1-0 en la ida de los cuartos de final, cortando una racha negativa que se arrastraba desde 2017.

La segunda victoria llegó en la Concacaf Champions Cup 2025. En ese entonces, Gerardo Espinoza estaba al frente del equipo y el marcador acabó en 1-0. Aunque Chivas terminó eliminado en la vuelta, el triunfo tuvo un fuerte valor simbólico para la afición al romper otra inercia adversa en casa.

De esta manera, Milito tiene una oportunidad histórica ante su gente. La última victoria de Guadalajara sobre el América en temporada regular de Liga MX se remonta al Clausura 2017. En ese entonces, Matías Almeyda era el técnico y el gol de penal fue convertido por Ángel Zaldívar.