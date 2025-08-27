Gabriel Milito en crisis: este valiosísimo jugador se fue de las canchas en pleno Apertura 2025

El presente de Chivas no es el mejor en el Apertura 2025 y, ahora, Gabriel Milito sufre un gran dolor de cabeza a la hora de preparar el próximo partido contra Cruz Azul . Varios futbolistas del Rebaño están concentrados con la Selección Mexicana de Javier Aguirre y, como si fuese poco, el conjunto de Guadalajara sufrió una sensible baja por lesión: José Castillo, uno de los jugadores más influyentes del equipo.

Resulta que el defensor sufrió una lesión muscular en la pantorrilla derecha y se perdió el último encuentro que tuvo Chivas hasta la fecha: el empate 3-3 ante Xolos de Tijuana. Castillo ni siquiera viajó con el resto de la plantilla y su regreso al terreno de juego está sujeto a cómo avance la recuperación. Un duro golpe, ya que el lateral es uno de los jugadores más influyentes del Rebaño. Chivas ya suma 7 bajas para enfrentar a Cruz Azul .

Castillo es el segundo jugador de Chivas con más pases correctos enviados durante todo el Apertura 2025, un dato que muestra lo influyente que es el defensor en el esquema de Milito. El futbolista con pasado en Pachuca se ubica por detrás de Luis Romo (337), mientras que supera a otros jugadores como Érick Gutiérrez (196), Daniel Aguirre (184), Bryan González (166) y Diego Campillo (163), también encargados de iniciar el juego desde atrás.

¿Quiénes son los futbolistas de Chivas con más pases correctos en 2025?

Luis Romo – 67,4 José Castillo – 62,4 Miguel Tapias – 60 Gilberto Sepúlveda – 56,6 Miguel Gómez – 52,1 Daniel Aguirre – 52 Omar Govea – 51,5 Diego Campillo – 51,4 Érick Gutiérrez – 50,1 Hugo Camberos – 39,7

José Castillo confía en el proyecto de Gabriel Milito en Chivas

En una nota con Chivas TV, hace unas semanas, el defensor respaldó el trabajo de Milito en el Rebaño: “Aquí no las tenemos. De nuestra parte no existe ningún tipo de duda con respecto a lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, lo que queremos y lo que creemos”, comenzó.

Y luego agregó: “De este lado, colaboradores, jugadores no existe ningún tipo de duda, estamos totalmente convencidos de lo que se está haciendo. Confiamos plenamente en que los resultados se van a trasladar eventualmente en el buen trabajo que estamos haciendo en la cancha”.