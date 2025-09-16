Aunque pocos lo creían, Gabriel Milito les gana a todos los DT de la Liga BBVA MX en esto

Gabriel Milito fue muy criticado desde su llegada a Chivas, sobre todo porque su idea no se vio plasmada dentro del terreno de juego. Resulta que en las primeras 6 jornadas del Apertura 2025, el Rebaño sumaba solo una victoria, un empate y 4 derrotas. Sin embargo, en la jornada 8 logró ganar el Clásico Nacional ante el América y el entrenador argentino se ha posicionado entre los mejores de la Liga BBVA MX en algo en particular.

De acuerdo a la estadística, Milito ha conseguido que Chivas sea el equipo que más tiempo tiene el balón en el Apertura 2025. Resulta que Guadalajara lidera la tabla con un promedio del 60% de posesión en estas primeras 8 jornadas, superando a Cruz Azul (59,3%), Monterrey (59,1%) y al América (59%). Cabe destacar que el Rebaño tiene un partido menos, ya que jugará frente a Tigres este miércoles 17 de septiembre .

La filosofía de Milito es tener la posesión del balón la mayor parte del partido. Pues el entrenador cree que es la mejor forma de someter a sus rivales y crear ocasiones y, a la vez, prevenir problemas defensivos. Su equipo lo ha demostrado en cada uno de los encuentros del Apertura 2025, a excepción del clásico contra el América, pues allí Milito prefirió cerrar mejor los espacios, por lo que tuvo una posesión del balón del 36%.

Si bien es cierto que las Chivas buscan ser protagonistas en cualquier estadio, esto se vio aún más reflejado de local. Ante Cruz Azul, uno de los equipos mexicanos con mayor tenencia de balón del torneo, los dirigidos por Milito lideraron el juego en el Estadio Akron con una posesión del 62% más allá de lo que fue el resultado final del partido.

La posesión del balón que tuvo Gabriel Milito y sus Chivas en el Apertura 2025