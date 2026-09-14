Gabriel Milito lanzó un mensaje contundente previo al Clásico Nacional y emocionó a todos

Gabriel Milito volvió a colocar a sus Chivas en lo más alto de la Liga BBVA MX. Luego del triunfo por 3-0 sobre Pumas, el conjunto rojiblanco se desplazó hacia la primera posición del Apertura 2026. Sin embargo, no habrá tiempo para relajarse, ya que el Guadalajara tendrá que afrontar el Clásico Nacional contra Club América en la próxima jornada.

Pese a la goleada contra los universitarios, el entrenador Milito ya tiene la mira puesta sobre el duelo ante las Águilas y así lo dejó en claro en conferencia de prensa. El timonel argentino aseguró que “es el partido más importante de México”, aunque no cambiará su estilo de trabajo a la hora de preparar el choque contra el América de la próxima semana.

Gabriel Milito palpita el cruce contra el América

“Con respecto al Clásico, bueno, es el partido más importante de México, pero no lo vamos a tomar de una manera diferente. Siempre todos los partidos para nosotros tienen muchísima importancia, porque lo primero que queremos es representar muy bien a Chivas, independientemente del rival que toque o cuál sea el siguiente partido”, analizó Milito previo al Clásico Nacional.

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“Lo que más nos interesa es tener un buen rendimiento. Rendir bien te acerca a ganar y, si vas ganando, te vas colocando en los puestos altos de la tabla, que es donde queremos estar, pero para eso hay que jugar de la manera que lo hicimos hoy, de la manera que lo hicimos el partido anterior con San Luis, sostener ese nivel y tener regularidad. Al final, si querés estar arriba, necesitás ganar, volver a ganar y volver a ganar”, sentenció.

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Cuándo y a qué hora es el Clásico Nacional entre Chivas y América

El próximo Clásico Nacional se disputará el sábado 19 de septiembre, cuando Chivas visite al Club América por la jornada 9 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.

El equipo de Gabriel Milito llegará como líder del torneo con 17 puntos, mientras que las Águilas buscarán recuperarse de la derrota por 4-3 ante Cruz Azul. Será un duelo directo por los primeros lugares de la tabla general, ya que el América se mantiene a solo una unidad del Guadalajara.