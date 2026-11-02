Gabriel Milito se emocionó más que nunca con el gol de Efraín Álvarez: ¿Qué pasó?

Así como Chivas llegó al liderato en la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, también encontró respuestas en futbolistas que necesitaba recuperar para afrontar el cierre del Apertura 2026. Uno de ellos es Efraín Álvarez, quien tuvo una actuación decisiva en la victoria por 4-2 frente a Atlante en el Estadio Akron.

Mientras que Gabriel Milito recibe un impulso inesperado con Chivas para el cierre del Apertura 2026, el entrenador argentino también encontró motivos para celebrar el rendimiento del mediocampista. Después del encuentro, el DT explicó que su festejo estuvo relacionado con el trabajo que ambos realizaron para que el jugador recuperara su mejor versión.

Gabriel Milito explicó por qué festejó tanto por Efraín Álvarez

Efraín Álvarez fue uno de los protagonistas del triunfo rojiblanco. El mediocampista regresó a la titularidad con una asistencia para Santiago Sandoval y un golazo que sentenció el 4-2 ante Atlante. Su actuación llegó después de un torneo en el que había tenido dificultades para marcar diferencias y solía ingresar desde el banquillo.

TE PUEDE INTERESAR:



En conferencia de prensa, Milito contó que su alegría tenía que ver con el esfuerzo que el futbolista venía realizando. El DT consideró que el gol era algo que Álvarez necesitaba. “Fue así porque Efra viene trabajando mucho. Creo que este gol que hizo, que además fue un gol muy lindo, creo que lo necesitaba”, explicó el entrenador.

🔥 ¡La jugada de ‘Efra’ para anotar su golazo ante Atlante! 🥵 🎥 @chivastvmx https://t.co/WiVKTUEYca — CHIVAS (@Chivas) November 2, 2026

“Realmente muy contento porque le da muchas cosas al equipo Efra y ese plus de hacer goles en esa posición es muy importante y que a todo su talento y a toda su asistencia, a toda su claridad a la hora de jugar le puede agregar gol lo hace mucho más completo y ese es el Efra que necesitamos. Por eso la alegría de haber marcado o sea el festejo”, sostuvo.

Próximos partidos de Chivas y posible rival en Liguilla

El Guadalajara todavía tiene dos compromisos por disputar en la fase regular. Primero visitará a León el domingo 8 de noviembre, a las 20:00 horas del centro de México, en el Estadio León. Después recibirá a Cruz Azul el domingo 22 de noviembre, a las 17:07, en el Estadio Akron.

De acuerdo con la posición que ocupa actualmente en la tabla, Chivas se enfrentaría a León en los cuartos de final de la Liguilla. Sin embargo, puede cambiar en las dos jornadas restantes.

