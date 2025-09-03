Gabriel Milito silencia las críticas en Chivas: estas son las verdaderas estadísticas del equipo

Chivas cerró un inicio de liga para el olvido y, mientras todos esperan por el regreso de la Liga BBVA MX por el parón debido a la fecha FIFA , un dato inesperado coloca a Gabriel Milito y su equipo como uno de los más destacados de México. Unos datos que son difíciles de creer, ya que el Guadalajara disputó 6 partidos en este inicio de temporada y acumula 4 derrotas, 1 victoria y 1 empate.

Según la plataforma Statiskicks, las Chivas de Milito son el primer equipo de la Liga BBVA MX en tener menos xG (goles esperados) en contra, mayor intensidad de presión, más recuperaciones en 1/3 del rival y con mayor cantidad de centros precisos. Estos datos son un aliado del estratega argentino, pues respaldan su trabajo realizado durante la semana. Nicolás Larcamón también sorprendió y elogió a Chivas pese a su mal momento .

Chivas / X Las Chivas de Gabriel Milito son uno de los mejores equipos de la Liga BBVA MX

Además, el Rebaño se ubica en el segundo lugar en calidad de progresión, duración de secuencias y xG a favor. Estas estadísticas ubican al conjunto de Milito entre los más destacados de la Liga BBVA MX y, si bien los resultados son pésimos, estos podrían ser la luz de esperanza de cara al futuro. Mientras tanto, Chivas se encuentra en lo más bajo de la tabla en este Apertura 2025.

Las Chivas de Milito en el AP25:



1° en menos xG en contra

1° en intensidad de presión

1° en recuperaciones en 1/3 rival

1° en centros precisos

2° en calidad de progresión

2° en duración de secuencias

2° en xG a favor



Tras la reciente derrota frente a Cruz Azul, Chivas selló su peor arranque de liga en los últimos 20 años. Si bien vencieron a Atlético San Luis en la tercera fecha por 4-3, el Rebaño registró cinco partidos sin conocer la victoria: cayó ante Club León, Santos Laguna, FC Juárez y Cruz Azul. A su vez, empató contra FC Juárez y ante los Xolos de Tijuana.

Con Milito en el banquillo, Chivas ha conseguido sumar 4 puntos de 18 posibles, números que son inferiores a los que consiguieron Gerardo Espinoza, José Saturnino Cardozo y Tomás Boy. Ahora, el Guadalajara enfrentará al América en la próxima jornada y llegan con una clara desventaja al Clásico Nacional.