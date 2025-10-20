Gabriel Milito se sincera y deja un duro mensaje al futbol mexicano: “quizá porque soy argentino”

Chivas sumó su cuarta victoria consecutiva después de vencer al Mazatlán. Gabriel Milito sabe que su equipo pasa por un buen momento y también que su goleador Armando González atraviesa un paso goleador importante, pero pide que no se le exageren ni se le exija ser llamado ya a la Selección Mexicana. Tanto que hasta en conferencia de prensa comparó su cultura argentina y qué se necesita para ser seleccionado.

Al término del partido ante Mazatlán, Gabriel Milito reconoció que no es momento de exigirle a Javier Aguirre convocar a Armando González y aseguró que “quizá porque soy argentino y entiendo que debes demostrar más para ser convocado a tu selección”. Chivas está peleando de manera directa el pase a los cuartos de final sin pasar por el repechaje.

MEXSPORT

“Un futbolista tiene que hacer más méritos para jugar en la selección. Habría que dejarlo tranquilo, que siga con su evolución. Anotar siete goles, bienvenido sea, lo celebro muchísimo; es un chico que trabaja muchísimo. Va bien, por supuesto, pero llegar a la Selección Nacional son palabras mayores; no hay que confundirlo. Tiene mucho margen de maniobra para ser un jugador más completo”, dijo.

Gabriel Milito sabe que si Chivas quiere su pase directo necesita recuperar a sus futbolistas de la mejor manera, y este fin de semana, además de sumar su cuarta victoria al hilo, también tuvo una excelente noticia, pues recuperó a dos de sus hombres emblemas en el actual Apertura 2025.

“(Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez) vienen de una recuperación larga y falta de continuidad. Cuando los jugadores se recuperan y vuelven, preferimos continuar con los que tienen continuidad por ese ritmo; ese fue el motivo por el cual decidimos que terminaran el partido y no lo iniciaran”, añadió.

También resaltó que mandar jugadores a Europa solamente por mandar no es lo mejor en todos los casos, pues primero deben tener varios minutos y partidos en su liga y en su equipo para que vayan agarrando ritmo y posteriormente ya llegar al Viejo Continente.