Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
GALERIA: Las mejores imágenes del partido de la Selección Mexicana
Debutó la Selección Mexicana en el mundial de Qatar 2022, los dirigidos por el Tata Martino tuvieron una digna presentación con un empate a cero por el Grupo C
JENNIFER LORENZINI/REUTERS | Foto 1
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski in action with Mexico’s Edson Alvarez REUTERS/Marko Djurica
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico coach Gerardo Martino reacts REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico’s Edson Alvarez in action with Poland’s Robert Lewandowski REUTERS/Hamad I Mohammed
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico’s Hector Moreno concedes a penalty against Poland’s Robert Lewandowski REUTERS/Marko Djurica
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Referee Chris Beath remonstrates with Mexico’s Hector Moreno as Poland’s Robert Lewandowski prepares to take a penalty REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski has a penalty kick saved by Mexico’s Guillermo Ochoa REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski has his penalty saved by Mexico’s Guillermo Ochoa REUTERS/Hamad I Mohammed
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski looks dejected after having a penalty kick saved by Mexico’s Guillermo Ochoa REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Grzegorz Krychowiak reacts as Jakub Kiwior looks on REUTERS/Hamad I Mohammed
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico coach Gerardo Martino reacts REUTERS/Carl Recine
La Selección Mexicana inició su participación en el Estadio 974 en la Ciudad de Doha ante el equipo de Polonia; el combinado azteca hizo un partido muy consistente a lo largo de los 90 minutos, y aunque finalizó sin goles, el final dejó buenas sensaciones por el nivel desplegado en términos generales por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.
Guillermo Ochoa se vistió de héroe al atajar un penal a Robert Lewandowski en la segunda parte, lo que parecía la ‘crónica de una muerte anunciada’, pasó a ser una celebración al mismo nivel que un gol. El arquero fue determinante en el momento más importante.
Te puede interesar: Así apoya la Liga BBVA MX a la Selección Mexicana en Qatar 2022
Los partidos del grupo C en la Copa del Mundo de Qatar 2022
Jornada 2:
Polonia vs Arabia Saudita | Estadio Qatar Foundation, sábado 26 de noviembre | 07:00 am
Argentina vs México - | Estadio Lusail, sábado 26 de noviembre | 13:00 pm
Jornada 3:
Polonia vs Argentina | Estadio 971, miércoles 30 de noviembre | 13:00 pm
México vs Arabia Saudita | Estadio Lusail, miércoles 30 de noviembre | 13:00 pm
Te puede interesar: Lo que aprendimos del Argentina vs Arabia Saudita
JENNIFER LORENZINI/REUTERS | Foto 1
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico players pose for a team group photo before the match REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski in action with Mexico’s Edson Alvarez REUTERS/Marko Djurica
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico coach Gerardo Martino reacts REUTERS/Carl Recine
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico’s Edson Alvarez in action with Poland’s Robert Lewandowski REUTERS/Hamad I Mohammed
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico’s Hector Moreno concedes a penalty against Poland’s Robert Lewandowski REUTERS/Marko Djurica
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Referee Chris Beath remonstrates with Mexico’s Hector Moreno as Poland’s Robert Lewandowski prepares to take a penalty REUTERS/Jennifer Lorenzini
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski has a penalty kick saved by Mexico’s Guillermo Ochoa REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski has his penalty saved by Mexico’s Guillermo Ochoa REUTERS/Hamad I Mohammed
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Robert Lewandowski looks dejected after having a penalty kick saved by Mexico’s Guillermo Ochoa REUTERS/Hannah Mckay
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Poland’s Grzegorz Krychowiak reacts as Jakub Kiwior looks on REUTERS/Hamad I Mohammed
Reuters | Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group C - Mexico v Poland - Stadium 974, Doha, Qatar - November 22, 2022 Mexico coach Gerardo Martino reacts REUTERS/Carl Recine