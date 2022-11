GALERIA: Las mejores imágenes del partido de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana inició su participación en el Estadio 974 en la Ciudad de Doha ante el equipo de Polonia; el combinado azteca hizo un partido muy consistente a lo largo de los 90 minutos, y aunque finalizó sin goles, el final dejó buenas sensaciones por el nivel desplegado en términos generales por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022.

Guillermo Ochoa se vistió de héroe al atajar un penal a Robert Lewandowski en la segunda parte, lo que parecía la ‘crónica de una muerte anunciada’, pasó a ser una celebración al mismo nivel que un gol. El arquero fue determinante en el momento más importante.

Los partidos del grupo C en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Jornada 2:

Polonia vs Arabia Saudita | Estadio Qatar Foundation, sábado 26 de noviembre | 07:00 am

Argentina vs México - | Estadio Lusail, sábado 26 de noviembre | 13:00 pm

Jornada 3:

Polonia vs Argentina | Estadio 971, miércoles 30 de noviembre | 13:00 pm

México vs Arabia Saudita | Estadio Lusail, miércoles 30 de noviembre | 13:00 pm

