Lo que aprendimos del Argentina vs Arabia Saudita

Comenzó la actividad del Grupo C del Mundial de Qatar 2022; la Selección de Argentina tuvo su presentación ante el equipo de Arabia Saudita, con su máxima figura Lionel Messi como titular en el partido, mencionar que la albiceleste llegaba como una de las grandes favoritas para levantar la Copa de la FIFA.

Los dirigidos por Lionel Scaloni cortaron su racha de imbatibilidad en partidos oficiales en 36, a uno de igualar la marca obtenida por la Selección de Italia, lo que significaba que romperían la marca de la selección Azzurra en su partido contra México. Pero Arabia Saudita sorprendió a la albiceleste y ocasionó la primera sorpresa del mundial.

El debut de Lionel Messi en Qatar 2022

Lionel Messi hizo su presentación en el Mundial de Qatar 2022 con Argentina y rápido se hizo presente en el encuentro al marcar desde el manchón penal, para poner el 1-0 en el partido. La Pulga se convirtió en le quinto futbolista en anotar en 4 ediciones distintas de una Copa del Mundo. Antes que él lo habían conseguido: Pelé, Uwe Seeler, Miroslav Klose y Cristiano Ronaldo.

“No sé si es el momento más feliz de mi carrera. Me siento con muchas ganas e ilusionado con este nuevo comienzo de la Copa del Mundo”, había declarado en conferencia el astro del Paris Saint Germain. Y en los primeros minutos del partido lo reflejaba de tal manera.

REUTERS

Argentina Contundente en Qatar 2022

La Selección Argentina encontró la red en la primera parte en 3 ocasiones, sin contar el penal marcado por Messi, en todas se declinó el tanto por posición adelantada. No obstante llama la atención que Messi marcara y Lautaro Martínez anotara en las dos oportunidades que tuvo.

REUTERS

Arabia Saudita no es un equipo fácil

Contrario a lo que se esperaba en la teoría, el equipo de Arabia Saudita tiene una idea clara en el campo de juego, con sus limitantes, pero con mucho órden. En el minuto 48' de la segunda mitad Saleh Al Shehri puso el empate parcial para su selección.

¡Arabia Saudita sorprende al mundo!

Con el empate, Arabia Saudita vivía los mejores momentos del partido; al minuto 53' Salem Al-Dawsari encontró una ventana importante tras una perfecta ejecución individual y puso el 2-1 para el equipo árabe. Sorpresivamente uno de los equipos favoritos a ganar el campeonato estaba perdiendo el encuentro. Se ponía en riesgo la racha de imbatibilidad.

REUTERS

Defensiva ordenada de Arabia Saudita

En sus últimos partidos previos al Mundial de Qatar 2022, Arabia Saudita no había permitido más de 1 gol en 10 encuentros que disputó, por tanto, Argentina no encontraba las variantes para empatar el partido. El equipo árabe se mostró muy ordenado y no concedió facilidades a Messi y compañía para sacar un punto.

La figura de Mohammed Al-Owais se hizo muy grande sobre el final del partido al salvar todos los disparos que fueron a portería.