Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
Autenticando...
#Galería Atlas golea al América en el Jalisco
El partido terminó 3-0 en favor de los rojinegros.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.
Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.