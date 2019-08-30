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#Galería Atlas golea al América en el Jalisco

El partido terminó 3-0 en favor de los rojinegros.

Por: Azteca Deportes

Atlas vs América

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.

Atlas vs América

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.

Atlas vs América

Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.

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Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.

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Cristian de Marchena/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.

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Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.

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Edgar Quintana/MEXSPORT | during the game Atlas vs America, corresponding to day 8 of the Torneo Apertura 2019 of the Liga BBVA MX, at Jalisco Stadium, on August 30, 2019. <br><br> durante el partido Atlas vs America, correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Jalisco, el 30 de Agosto de 2019.

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