Gallardo habló sobre su futuro en River

En River Plate hay, hasta cierto punto, incertidumbre de cara al futuro. Y es que la continuidad de Marcelo Gallardo como director técnico millonario aún no está definida.

Elecciones en River

Además, en diciembre habrá elecciones para elegir a una nueva comisión directiva y, aunque, se cree que el oficialismo ganará los comicios para darle continuidad a la gestión de Rodolfo D´Onofrio, quien dirigió al club los últimos 8 años y condujo a la institución en una etapa dorada. Pero lo que más desvela al aficionado es si el Muñeco seguirá o no.

¿Continua Gallardo?

El entrenador riverplatense brindó una conferencia de prensa hoy, y se explayó sobre si seguirá o no en el club. Pero no sólo habló de su futuro, sino también de lo que vendrá para los jugadores más experimentados de su plantel; sus soldados de grandes batallas, quienes hoy no gozan de tantos minutos en la cancha pero que siguen teniendo un rol relevante en el vestidor.

“Después se hará una evaluación cuando terminemos la temporada. No entiendo las urgencias o la impaciencia (de la prensa por saber qué hará), pero quiero que me entiendan a mí, estamos enfocados en esto, queremos ganar la liga y estamos en un proceso optimista, porque nos quedan algunos partidos y si seguimos sosteniendo la diferencia tenemos chance de lograrlo, el enfoque está ahí. Después de todo lo que venga o lo que se imaginan que pueda pasar, lo evaluaremos en ese momento”, sentenció el DT sobre cuándo tomará la decisión sobre si dejará o no al club de sus amores.

El torneo que le falta al muñeco

Vale la pena recordar, que, bajo las órdenes de Marcelo Gallardo, River no se ha coronado campeón de la liga de su país. Hoy por hoy, el logro que le falta se encuentra al alcance de la mano, y es que el millonario es líder de la Copa de la Liga Profesional Argentina con 46 puntos, siete por encima de Talleres de Córdoba, su más cercano perseguidor cuando a ambos equipos les restan 15 unidades por disputar.

Jugadores experimentados

Sobre los más experimentados del plantel, el Muñeco dijo lo siguiente: “son jugadores que yo considero valioso desde todo punto de vista, pero no porque puedan sumar desde el lugar donde estén, sino porque se entrenan con posibilidades de jugar y lo hace bien, compitiendo, con una mentalidad tremenda. Yo evalúo eso, si no lo pudieran hacer, y si no tuvieran la mentalidad y personalidad para desarrollarse de esa manera, evaluaríamos otras posibilidades.



Cerca del campeonato

River Plate visitará este domingo a Platense ya conociendo el resultado de Talleres de Córdoba, que juega hoy en su cancha ante Vélez Sarsfield. En caso de que los cordobeses empaten o pierdan y River gane en Vicente López, la diferencia entre ambos se ampliaría a 9 o 10 puntos cuando quedarán 12 en disputa y la liga parecería estar sentenciada a favor de los de Nuñez.