Hinchas de Newell’s incendiaron la sede de Rosario Central

La ciudad de Rosario, en Argentina, atraviesa una ola de violencia relacionada con el futbol. Y es que, ahora, fanáticos de Newell’s Old Boys intentaron incendiar la sede de Rosario Central, ubicada en el centro de la ciudad y una persona resultó herida. Penosamente, éste es solo un capítulo más de una saga violenta que ya lleva varios días.

Este hecho, fue la respuesta de dos seguidores del conjunto leproso tras el ataque de hace unos días en contra del busto de Isaac Newell, el hombre que inspiró la fundación del club que viste de rojo y negro en dicha ciudad de la provincia de Santa Fe. La escultura, ubicada frente al estadio Marcelo Bielsa, fue “decapitada” la madrugada del pasado domingo. Horas después, un grupo de pseudoaficionados de Rosario Central publicó en Instagram un video con la cabeza del busto para adjudicarse el atentado.

Los hechos se produjeron de la siguiente manera:

Las autoridades de la ciudad han revelado que esta madrugada, después de las 2, se acercaron a la sede del conjunto canalla dos hombres, quienes rompieron las ventanas de la fachada a nivel de la calle y arrojaron al interior del inmueble dos bombas molotov. Las llamas se extendieron por la planta baja y el primer piso. En la sede se encontraba un empleado de seguridad quien sufrió la inhalación de humo y algunas heridas por el estallido de los vidrios.

Los bomberos sofocaron el fuego y los servicios médicos trasladaron al joven empleado a un hospital para que se pueda recuperar. Ricardo Carloni, vicepresidente de la institución, se encontraba en San Juan presenciando el partido el empate sin goles entre Argentina y Brasil. Al volver a Rosario, se manifestó al respecto.

El Club Atlético Rosario Central repudia profundamente el acto de vandalismo institucional y atentado a las instalaciones y empleados de seguridad sufridos en el día de hoy.



📝 Comunicado: https://t.co/Ho2aSXbtyQ pic.twitter.com/sV1a2ICSM8 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 17, 2021

“El hombre de seguridad hace años que viene trabajando y, afortunadamente, salvó su vida, pero no sabemos las consecuencias que pueda llegar a tener. Ver cómo quedó esto genera mucho dolor, bronca e impotencia. Por varios días nuestra sede no va a estar operable. El fuego no tocó un sector porque estaban cerradas las puertas, pero todo el frente, las escaleras, el ascensor, secretaria de presidencia y la parte de socios están bastante dañadas”, contó en el lugar de los hechos el vicepresidente canalla.

El mismo Ricardo Carloni, aseguró que estos incidentes de violencia nada tienen que ver con las instituciones, ya que no tiene dudas de que nadie que pertenezca a los clubes tiene algo que ver con esto. Y señaló que los perpetradores de ambos ataques son delincuentes.