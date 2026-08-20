Game of Thrones: Dragonfire celebra el final de La Casa del Dragón con el regreso de sus dragones

El final de la tercera temporada de La Casa del Dragón llega también a Game of Thrones: Dragonfire. Warner Bros. Games y HBO lanzaron un evento especial de celebración que permitirá a los jugadores volver a conseguir algunos de los dragones más importantes de la serie con tasas de aparición mejoradas por tiempo limitado.

El evento estará disponible hasta el 24 de agosto a las 8:00 a. m. en México, momento en el que los dragones regresarán a sus tasas de aparición habituales.

Durante la celebración, los jugadores podrán encontrar nuevamente a Sheepstealer, Vermax, Tessarion, Sunfyre y Moondancer, todos inspirados directamente en sus versiones de La Casa del Dragón. Cada criatura conserva elementos de diseño, colores, rugidos y personalidad basados en sus apariciones en pantalla.

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Además de su apariencia, cada dragón cuenta con habilidades pasivas, afinidades con tropas y diferentes sinergias, lo que permite utilizarlos dentro de distintas estrategias de juego.

Entre los dragones disponibles se encuentra Sheepstealer, clasificado como Cazador legendario y relacionado con Rhaena Targaryen; Vermax, Guerrero épico de Jacaerys Velaryon; Tessarion, Campeón épico asociado con Daeron Targaryen; Sunfyre, Centinela legendario de Aegon II Targaryen; y Moondancer, Guerrero legendario de Baela Targaryen.

Warner Bros. Games también compartió una infografía con algunos de los logros alcanzados por la comunidad durante la Temporada 3. En conjunto, los jugadores han incubado más de seis millones de dragones, alimentado a Sheepstealer con cerca de 288 millones de libras de ganado y eliminado más de 2.3 millones de cabras negras en las profundidades de Harrenhal.

La celebración también mantiene activo el sistema de recompensas vinculado con HBO Max y Warner Bros. Games. Los jugadores pueden vincular sus cuentas y obtener recompensas dentro del juego al ver los episodios de la tercera temporada de La Casa del Dragón hasta el 1 de octubre. Quienes completen toda la temporada podrán desbloquear a Caraxes como recompensa final.

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Finalmente, Warner Bros. Games presentó un nuevo episodio de Dragonfire Chronicles, su serie de diarios de desarrollo, donde el equipo explica cómo trasladó los acontecimientos de La Casa del Dragón al videojuego.

Aunque la temporada televisiva terminó, la batalla por Westeros continúa en Game of Thrones: Dragonfire, con nuevos dragones, historias y contenidos previstos para futuras actualizaciones.

