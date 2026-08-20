T-Pain, Simu Liu y YOASOBI serán parte de la BlizzCon 2026

La BlizzCon 2026 se prepara para recibir a una de sus ediciones más grandes con un programa que combinará videojuegos, esports, música y cultura pop. Blizzard Entertainment confirmó la participación de artistas, actores y creadores de contenido durante el evento, que se celebrará el 12 y 13 de septiembre en el Anaheim Convention Center.

Entre los invitados destaca T-Pain, artista ganador de premios Grammy, streamer y reconocido fan de los juegos de Blizzard, quien participará en las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Overwatch.

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También estará presente Simu Liu, actor y aficionado a los videojuegos de Blizzard, quien competirá en la partida de exhibición de la Blizzard Classic Cup de StarCraft II y formará parte del equipo de transmisión durante la competencia.

La música electrónica tendrá representación con deadmau5, quien participará en una mesa de discusión de Diablo junto con integrantes del equipo de desarrollo. Por su parte, el creador Duke Dennis se incorporará a las actividades de World of Warcraft, encuentros con la comunidad y experiencias especiales para creadores.

Otro de los invitados será Khleo Thomas, actor y creador vinculado con la comunidad de Blizzard, quien se encargará de mostrar momentos destacados y contenido detrás de cámaras durante el fin de semana.

En el apartado musical, LE SSERAFIM regresará a la BlizzCon después de su participación anterior. El grupo de K-pop encabezará el espectáculo musical de cierre del domingo 13 de septiembre.

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Además, YOASOBI hará historia al protagonizar el primer espectáculo de medio tiempo de la BlizzCon, que se realizará durante la arena de la Copa Mundial de Overwatch el mismo domingo.

Las presentaciones musicales, colaboraciones y algunas apariciones especiales podrán seguirse a través de la transmisión oficial del evento, además de las actividades presenciales en Anaheim.

BlizzCon 2026 reunirá a comunidades de Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone y otros universos de Blizzard, con anuncios, experiencias jugables, competencias de esports, paneles con desarrolladores y actividades de cosplay.

Blizzard adelantó que próximamente revelará más detalles sobre la programación, incluyendo la inauguración, los paneles de ambos días y las competencias de esports que serán transmitidas oficialmente.

La cita será el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el Anaheim Convention Center, donde Blizzard buscará convertir nuevamente su evento en el principal punto de encuentro para su comunidad global.