Ganó todo con el América, André Jardine lo quiso de vuelta, pero le diría NO para jugar en Arabia

El mercado de fichajes aún sigue abierto en México y a pesar de la reciente incorporación de Allan Saint-Maximin, América no baja los brazos y confirmó interés por fichar a Guido Rodríguez . El mediocampista ganó todos los títulos posibles en Coapa a nivel nacional, teniendo una Liga BBVA MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones en su palmarés. Sin embargo, en las últimas horas, el argentino habría rechazado el ofrecimiento del América.

De acuerdo a distintas fuentes, Guido Rodríguez ya tendría decidido abandonar Europa pero no para jugar en América, sino que para unirse a la Liga de Arabia Saudita. Si bien es cierto que el argentino tiene intenciones de llegar a Medio Oriente, aún no se conoce el equipo que lo ficharía. Cabe destacar que América estuvo a punto de vender a Brian Rodríguez, pero las negociaciones se cayeron .

Jam Media/Getty Images Guido Rodríguez finalmente no llegaría al América

West Ham finalmente recibiría alrededor de 8 millones de euros por la venta de Guido Rodríguez, una cifra que para el mercado árabe es realmente baja, pero que para el América podría ser un impedimento tras haber desembolsado una millonada para fichar a Saint-Maximin. Con el correr de las horas, se conocerá el futuro del mediocampista argentino campeón del mundo en Qatar 2022.

América aún no se baja de la pelea por Guido Rodríguez

Según diversos reportes, la directiva del América habría realizado un nuevo acercamiento con el entorno de Guido Rodríguez para sellar su regreso a Coapa. Y es que este acercamiento habría sido positivo. Sin embargo, la increíble oferta económica que llega desde Arabia Saudita mantendría con dudas al jugador del West Ham, pues cobrar un dinero extra durante los últimos años de su carrera también le llama la atención.

¿Cómo fue el paso de Guido Rodríguez por el América?

Guido Rodríguez se vistió de Águila en enero de 2017 tras haber jugado en los Xolos de Tijuana. Durante su estadía en el América, el argentino disputó un total de 123 partidos, donde logró marcar 12 goles y repartir 2 asistencias. También fue campeón de la Liga BBVA MX en 2018 y campeón de la Copa MX y Campeón de Campeones en 2019.