Gareth Bale dispuesto a jugar en un nivel más bajo

Londres, Inglaterra. El jugador galés Gareth Bale se encuentra dispuesto en jugar en una liga o equipo con un bajo nivel con tal de seguir teniendo acción para estar en forma de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022.

Gareth Bale, aún futbolista del Real Madrid que quedará libre a partir del próximo 30 de junio, habló ante los medios informativos previo de que su selección se enfrente a Holanda en la UEFA Liga de Naciones.

Gareth Bale involucra a su familia y entrenador para pensar en su futuro

“Tengo que sentarme y pensarlo”, dijo Bale sobre su futuro. “No solo con mi familia, también con el entrenador, con los preparadores físicos. Tenemos que ver qué será lo mejor de cara a estar en forma en noviembre y diciembre”.

“No sé si el nivel hará un gran diferencia”, apuntó Bale respecto a ir a un equipo que no esté en la élite mundial. “Un partido de futbol es un partido de futbol. Siento que nunca perdería mi calidad con el balón. Es algo en lo que tengo que pensar. Todavía no he tomado una decisión. Sé que hay posibles destinos, pero tengo que valorarlo y ver qué es lo mejor para mí", asumió el galés, que ha llevado a su selección a su primer Mundial desde 1958.

Sobre sus problemas físicos, afirmó que ha estado disponible buena parte de la temporada, pero que no han contado con él. “La gente piensa que juego mucho al golf, pero lo cierto es que no. La gente piensa que estoy siempre lesionado, pero no es verdad. Estoy bien”, aclaró Gareth Bale.

Se especula que hay varios equipos donde podría jugar el futbolista, todavía del Real Madrid, se mencionaba hace unos días que su destino a corto plazo sería la MLS.

En el Reino Unido se había especulado con la posibilidad de que Bale regresara a su ciudad natal, Cardiff, para firmar un contrato corto con el equipo de Cardiff City.

También se ha mencionado que jugaría en el Getafe, pero el jugador ya desmintió esa posibilidad.