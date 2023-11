La generación perdida sigue hundida en el fracaso

Por más que la Federación Mexicana de Futbol, haya querido vender el concepto de que esta selección está en formación lo que ha sucedido en los Juegos Panamericanos es un rotundo fracaso.

Si ya de por sí esta generación Sub 23 había quedado marca por quedar fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024, la gran pregunta ahora es qué pasará con estos jugadores que ha sumado otro fracaso, por más que puedan quedarse con la medalla de bronce.

La nueva generación de la Selección Mexicana

Recuerde y apunte bien estos nombres: Eduardo García (Chivas), Fernando Tapia (Querétaro), Antonio Leone (LAFC), Emilio Lara (América), Rafael Fernández (Tijuana), Jesús Garza (Tigres), Mauricio Isais (Toluca), Pablo Monroy (Pumas), Fidel Ambriz (León), Jordan Carrillo (Sporting Gijón), Erik Lira (Cruz Azul), Sebastián Pérez Bouquet (FC Juárez), Ramiro Árciga (Mazatlán), Ali Ávila (Rayados), Brayan González (Pachuca), Ettson Ayón (Querétaro), Jesús Brigido (Chivas) y Raymundo Fulgencio (Tigres).

Hoy la pregunta es cuántos de estos futbolistas podrán recuperar terreno en selecciones nacionales para los procesos que vienen en sus carreras, cuando hemos visto que en equipo con mejores resultados, el porcentaje de aparición en la Mayor es mínimo.

Hoy la dirección de Selecciones Nacionales tiene una labor importante junto con los respectivos clubes, para trabajar con estos futbolistas y que no se pierdan aún más ante el fracaso.

Es una generación (y vaya que hicieron falta algunos otros), que ha quedado marcada en el futbol mexicano y que puede perderse todavía más, de no hacer un verdadero trabajo para evitar que se queden en el olvido y no logren recuperarse de lo sucedido. Al final, son activos de los clubes y como tales, deberían de buscar su recuperación, de no ser así, solamente demostrarán que no les interesa el desarrollo, sino simplemente el hacer y hacer dinero, y cuando un grupo de futbolistas no les dé dinero, solamente lo van a desechar y el que sigue.

