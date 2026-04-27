Genoa pierde ante el Como con mexicano en cancha

Johan Vásquez y el Genoa sufrieron una derrota en casa por 0-2 frente al Como este domingo 26 de abril de 2026, en la jornada 34 de la Serie A. El encuentro se disputó en el estadio Luigi Ferraris y dejó al conjunto ligur sin capacidad de reacción ante un rival que fue más efectivo en las dos áreas. La victoria visitante se construyó con goles de Anastasios Douvikas, al minuto 10, y Assane Diao, ya en la segunda parte, al 68’.

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El Genoa intentó competir, pero le faltó claridad en ataque. El equipo local y el Como terminaron con 50 por ciento de posesión para cada lado, aunque la diferencia estuvo en la contundencia: el Genoa apenas pudo firmar un tiro a puerta, mientras que el Como aprovechó mejor sus oportunidades y convirtió sus dos llegadas más peligrosas. Además, el cuadro genovés no encontró la forma de romper la organización defensiva del conjunto dirigido por Cesc Fàbregas.

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¿Cómo fue el partido de Johan Vásquez?

Para Johan Vásquez, el partido significó otra titularidad en una campaña donde ha sido uno de los nombres más confiables del plantel. El central mexicano fue valorado con 7.0 de calificación, reflejo de un rendimiento correcto en ambos costados del juego, aunque insuficiente para evitar la caída de su equipo. Genoa arrancó con un sistema de 3-5-2 y trató de adelantar líneas en la segunda parte, pero el esfuerzo no alcanzó para cambiar el marcador.

¿Qué significa la derrota para el Genoa de Johan Vásquez?

La derrota confirma un cierre de temporada complicado para el Genoa, que dejó escapar puntos importantes en casa y volvió a mostrar problemas para transformar dominio territorial en peligro real. Para Vásquez, la lectura es clara: mantuvo presencia y solidez, pero el equipo necesita más peso ofensivo y mayor precisión en la definición si quiere cerrar el torneo con mejores resultados.

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