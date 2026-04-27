Jugador de la Premier League es captado dormido y en estado de ebriedad en un bar

Jack Grealish, el mediocampista inglés que a sus 30 años debería estar en la plenitud de su madurez profesional, ha vuelto a copar las portadas de la prensa sensacionalista con una imagen ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas que preocupa al entorno del futbol británico.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

Lo que comenzó como una tarde de distensión en un exclusivo rooftop de Mánchester terminó en una estampa preocupante: el jugador del Everton tendido en una silla, completamente fuera de sí y vencido por el sueño a plena luz del día, bajo la mirada atónita de los presentes.

Un estado de inconsciencia de Jack Grealish que alarma

Según reportes de testigos presenciales y material difundido en redes sociales, el futbolista no mostraba signos de reacción ante los estímulos de su círculo cercano. La escena, lejos de ser la típica celebración, mostró una faceta vulnerable del jugador.

"Sus amigos intentaron despertarlo varias veces, le hablaban y lo movían, pero el alcohol debe haberlo superado por completo. Simplemente no podía reaccionar", aseguró un testigo que se encontraba en el establecimiento.

La preocupación no radica únicamente en el consumo de alcohol, algo que Grealish nunca ha ocultado en sus periodos de vacaciones, sino en la exposición pública y el momento de la temporada.

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¿Reincidencia o descuido?

No es la primera vez que la "vida nocturna" de Jack genera fricciones. Sin embargo, en esta etapa de su carrera, donde se esperaba que asumiera un rol de liderazgo y estabilidad, este desmayo público envía un mensaje confuso al cuerpo técnico y a la afición.

Mientras el club aún no ha emitido un comunicado oficial, el debate en Inglaterra está servido: ¿Es Jack Grealish un espíritu libre incomprendido o un profesional que está desperdiciando sus últimos años en la cima? Por ahora, la única certeza es que el inglés necesitó de ayuda externa para abandonar el lugar, dejando tras de sí una estela de incertidumbre sobre su estado físico y mental.