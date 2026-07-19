Fue figura del Manchester United, pero terminó en bancarrota por culpa de las apuestas y el alcohol

El Manchester United es uno de los equipos más grandes y representativos que existen no solo en Inglaterra, sino a nivel mundial. Por tal motivo, era de esperarse que, en su historia, contara con elementos que lograron destacar durante muchos años en el terreno de juego.

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Posiblemente, uno de los ejemplos más claros de esta situación es George Best, quien se recuerda por la estupenda labor que hizo en el Manchester United pero que, sin embargo, también es recordado por una serie de decisiones que lo orillaron a terminar en bancarrota. Esta es su historia.

George Best, de ser figura en el Manchester United a terminar en bancarrota

George Best puede presumir haber formado parte del Manchester United de 1963 a 1974, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes de aquella época a través de un total de 470 partidos oficiales, mismos en donde sumó 179 goles y en donde conquistó la Copa de Europa en 1968, así como el Balón de Oro ese mismo año.

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George Best. Here’s a good example of his speed and balance against Huddersfield in 1971. Great play by Willie Morgan and the finish by Denis Law. #mufc pic.twitter.com/ICxCGG3Apk — Ben (@Bred147) July 2, 2026

A pesar de ello, la realidad es que, fuera del campo, George Best vivía al límite en cuanto a decisiones se refiere, por lo que, años después de su etapa en el Manchester United, tuvo una serie de problemas financieros que lo obligaron a declararse oficialmente en bancarrota.

¿Qué problemas financieros tuvo George Best?

Best padecía una serie de severas adicciones que afectaron su vida; además, tuvo mala suerte en decisiones de negocios, así como un estilo de vivir extravagante que hicieron que su vida decayera en este ámbito, un hecho que lo acercó a un problema que lo arrastró durante toda su vida: el alcoholismo.

La mayoría de sus negocios, como bares o centros nocturnos, fracasaron; además, tuvo distintas separaciones matrimoniales que generaron conflictos con la ley, por lo que, al momento de su fallecimiento en noviembre del 2005, la figura del Manchester United no contaba con ninguna propiedad, lo cual habla de la forma en cómo terminó con su vida.