Lo que pensó Gerard Piqué cuando escuchó la canción de Shakira

Gerard Piqué finalizó su relación con Shakira luego de que se filtrara una infidelidad del ex-central del Barcelona para la artista y madre de sus dos hijos. Algo que desencadenó una serie de ‘sal-picadas’ musicales de la cantautora colombiana para el catalán en sus últimas producciones.

Tras el fuego cruzado de declaraciones sarcásticas respecto al ‘Ferreri-Tingo’ o el ‘Rolex-Casio’, Gerard Piqué habló por primera vez en entrevista para ‘El Món’, sobre la canción de Shakira (la cual ha representado un auténtico éxito mundial), aceptando que la ha escuchado naturalmente y exponiendo su sentir al respecto.

¿Hasta dónde llega la pasión por Chivas? Aficionado se tatúa a Alexis Vega

Te puede interesar: Los mejores memes del sorteo de los Cuartos de Final de la Champions League

Lo que piensa Gerard Piqué tras escuchar la canción de Shakira

Gerard Piqué habló en entrevista para el programa de radio El món de Rac1, presentado por su amigo Jordi Basté, donde reveló por primera vez su sentir sobre las canciones que le ha dedicado Shakira y sobre todo el tema ‘BZRP Music Sessions #53'.

“Obviamente, la he escuchado, pero no quiero hablar del tema porque no toca. Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto, cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, dijo Gerard Piqué para los micrófonos de Rac1.

Te puede interesar: ¿Cuánto cuestan las plantillas de América y Chivas en el Clausura 2023?

Por su parte, Shakira fue invitada para participar en el ‘Tonight Show’, con Jimmy Fallon, uno de los programas de mayor convocatoria en Estados Unidos y destacó que se ha sentido identificada con muchas mujeres en el mundo que han pasado por una situación similar a la de ella.

“Sentí que después de poner todo esto en la canción había fans, una hermandad de mujeres que habían pasado por el mismo trago, que piensan de la manera que yo pienso. Escribí una canción para mi, pero pienso que también significa mucho para muchas mujeres que necesitan un foro y una voz en el presente”, dijo Shakira en entrevista luego de su ruptura con Gerard Piqué en el 2022.