Fue ídolo en Cruz Azul y disputó casi 400 partidos, pero muy pocos lo recuerdan

Leyendas de la Máquina de Cruz Azul han existido prácticamente desde su aparición en la primera división del futbol mexicano, aunque dentro de estas destaca un jugador que, si bien no nació profesionalmente en el club, sintió como pocos los colores del cuadro de la capital del país.

Cruz Azul sigue haciendo mal las cosas | En Caliente

Con poco menos de 400 encuentros disputados, y luego de llegar directamente de los Pumas de la UNAM, Gerardo Torrado se ha consolidado, con el paso de los tiempos, como uno de los últimos grandes ídolos que Cruz Azul ha tenido. Por tal motivo, no está de más conocer su historia.

Gerardo Torrado, el ídolo de Cruz Azul que disputó casi 400 partidos con el club

Nacido el 30 de abril de 1979 en la Ciudad de México, Gerardo Torrado es un exjugador profesional que debutó en la primera división azteca con los Pumas en 1997 para, tres años después, dar el salto a Europa con escuadras como Tenerife, Poli, Sevilla y Racing.

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Fue en el 2005 cuando Gerardo Torrado decidió regresar a la Liga BBVA MX, aunque no con Pumas, sino con Cruz Azul. El club cementero lo trajo de vuelta al territorio nacional y lo convirtió en un auténtico ídolo que permaneció en la institución capitalina durante más de una década.

El Borrego Torrado partió de Cruz Azul en julio del 2016; es decir, 11 años después de su llegada a La Noria. Y a pesar de ser un mediocampista de contención con corte defensivo, el jugador en turno tuvo la fortuna de registrar 19 anotaciones y 26 pases a gol en 388 duelos disputados; es decir, más de 31,800 minutos jugados.

¿Gerardo Torrado ganó el título de Liga BBVA MX con Cruz Azul?

A pesar de haber conquistado torneos como la Copa MX y la Concachampions, Gerardo Torrado formó parte de la época en que Cruz Azul perdió varias finales de la Liga BBVA MX en años prácticamente consecutivos, destacando las derrotas ante Santos, Toluca, Rayados y América en 2013.