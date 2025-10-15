Germán Berterame: así creció su precio antes de su gol en México - Ecuador
El naturalizado mexicano ha venido de menos a más al tener un buen torneo en la Liga BBVA MX, hecho que lo llevó a ser convocado a la Selección Nacional
Germán Berterame ha tenido un buen Apertura 2025 con Rayados de Monterrey, hecho que lo llevó a ser convocado a la Selección Mexicana en las últimas 2 Fechas FIFA y aumentar su precio, pues a principios de este año decreció. Ahora, el delantero tiene un valor en el mercado de 7 millones de euros (más de 150 millones de pesos) y marcó su primer gol como seleccionado en el partido de México ante Ecuador en el Estadio AKRON .
El naturalizado mexicano viene de un aumento de precio en los últimos meses, pues a finales de 2024 su costo era de 7 millones, pero ello decreció a 6 millones de euros (128.6 millones de pesos) en marzo de este año. No obstante, en septiembre volvió a incrementar a 7 millones, según Transfermarkt, y todo gracias al buen segundo semestre de 2025 que ha tenido, pues su valor en el mercado no para de crecer tras llegar gratis al equipo regio.
Germán Berterame y sus números con Rayados
Germán Berterame está encendido desde el arranque del Apertura 2025, pues en este torneo suma 8 goles y una asistencia en 12 partidos disputados con Rayados de Monterrey, de acuerdo con BeSoccer. Además, el jugador de 26 años está en la pelea por el título de goleo, pues está a un tanto de Paulinho, quien de momento lidera la tabla con 9 anotaciones. Este es el Top-5 de la Liga BBVA MX:
- Paulinho – 9 goles
- Germán Berterame – 8 goles
- Joao Pedro – 8 goles
- Ángel Sepúlveda – 6 goles
- Armando González – 6 goles
- Frank Boya – 6 goles.
El paso de Germán Berterame con la Selección Mexicana
Germán Berterame es un jugador que nació en Argentina, pero se naturalizó mexicano. Por ello, el delantero fue convocado a la Selección Nacional por primera vez para la Fecha FIFA de octubre del año pasado. El artillero hizo su debut en un partido amistoso contra Valencia de España en el Estadio Cuauhtémoc.
El jugador de Rayados suma 2 convocatorias al hilo bajo el mandato de Javier Aguirre y tras 6 partidos disputados, este martes 14 de octubre se estrenó como goleador al marcar el tanto con el que México empató 1-1 ante Ecuador en un encuentro de preparación de cara al Mundial 2026.