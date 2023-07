Germán Villa quería a Nacho Ambriz en lugar de Lozano para México

Diego Cocca tuvo un paso breve como técnico de laSelección Mexicana que apenas le duro siete partidos, de los cuales tiene un balance de tres victorias, tres empates y una derrota, aunque esta última fue dolorosa, en las Semifinales del Final Four contra Estados Unidos por un marcador de 3-0.

Al término de la Nations League se dio a conocer que el argentino no seguía más enfrente del combinado nacional y que su lugar sería tomado por Jaime Lozano quien consiguió la medalla Olímpica con México en Tokyo 2020 pero que su paso por equipos de la Liga BBVA MX como Necaxa y Querétaro no ha sido bueno.

Jimmy Lozano habla del reto de dirigir a la Selección Mexicana

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes, Germán Villa quien fue dos veces campeón en la Copa Oro con México y alcanzó la gloria en la Copa Confederaciones de 1999, considera que el “Jimmy” no era la mejor opción.

“A Jimmy le están dando la oportunidad. No habló mal y ojalá me equivoque, pero yo la verdad veía mucho más viable darle la oportunidad a un Técnico mucho más hecho como Nacho Ambriz. Si ustedes se fijan sus equipos no juegan mal y ha tenido esa mala fortuna porque llega a Finales pero las ha perdido. Pero es un técnico serio y profesional, que ha tenido experiencia en Europa”.

Germán Villa tiró contra los jugadores de la Selección Mexicana

Villa consideró que muchas veces el culpable de los malos resultados de la Selección no es el entrenador sino los futbolistas.

“Que pasa mucho por el material humano, a lo mejor (Diego) Cocca no tenía la culpa y más bien los jugadores. Ellos son los responsables de poner la calidad, ponerse al servicio del equipo, el esfuerzo y la personalidad.”

Sin embargo, German Villa, le desea todo el éxito a Jaime Lozano en este proyecto tan importante.

“Le deseo mucho éxito a Jimmy Lozano, lo mejor para él y la selección”.

Y sobre las quejas que ha recibido la Directiva por parte de los jugadores debido a que la logística no ha sido de su agrado, Villa también se pronunció al respecto.

“(Nosotros) nunca nos quejamos del tema de la logística. Si había que bajar en Tijuana e irte a San Diego lo hacíamos. Yo creo que eso no es pretexto. No sé qué haya pasado al interior del vestidor, yo creo que eso no es válido y no es ni pretexto. Lo que si es que hoy se tiene que demostrar quién es el mejor del área.”