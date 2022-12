Ghana vs Uruguay, una revancha a 12 años del Mundial de Sudáfrica 2010

Este viernes dos de diciembre se juega la última jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, el partido más llamativo del día es el de Ghana contra Uruguay y muchos lo ven como un partido de revancha por lo que pasó en el Mundial de 2010.

Hace doce años Uruguay y Ghana empataron en los cuartos de final y tuvieron que ir a la prórroga, en el último minuto, cerca de llegar a los penales, Ghana estuvo cerca de marcar gol pero Luis Suárez paró el remate con la mano por lo que se fue expulsado del juego.

Asamoah Gyan fue el encargado de tirar el penal que pudo meter a Ghana en las semifinales del Mundial, algo que ninguna selección africana ha logrado. Para mala fortuna de Gyan, el remate fue con demasiada potencia, pegó en el travesaño y terminó fuera del campo. Con el marcador empatado, el partido se fue a penales y Uruguay pudo conseguir el triunfo y la clasificación a Semifinales.

Previo al juego, Kwesi Nyantakyi, presidente de la Federación de Ghana, mencionó que: “Creemos que será el momento de la venganza” y esperan poder conseguir la clasificación a la siguiente fase.

Por otra parte, el delantero uruguayo, Luis Suárez confesó en conferencia de prensa que no ve el partido como una revancha y que duda que los jugadores de Ghana salgan a buscar una revancha pues este Mundial es otra historia.

“No tengo porque pedir perdón por la mano del 2010, la toqué con la mano, me echaron y Ghana tuvo su penal y lo erró. Yo no cometí ningún error, no creo que los jugadores de Ghana salgan a buscar una revancha”.

¿Qué necesitan Ghana y Uruguay para clasificar?

Ambas selecciones buscan la victoria para poder clasificar, en el caso de Ghana, con un empate podría conseguir su clasificación si es que Corea del Sur no gana. Por otra parte, Uruguay debe ganar y esperar que Corea del Sur no gane, en caso de que gane la selección coreana la clasificación se definiría por la diferencia de goles. El juego será a las 9 am (hora del Centro de México) en el Estadio Al Janoub.

