El mensaje de Uriel Antuna tras la eliminación de México

La Selección de México hizo maletas antes de los planeado. El conjunto que, hasta hoy, dirige Gerardo 'Tata' Martino, quedó eliminado del Mundial de Qatar 2022, luego de quedarse en el tercer lugar del Grupo C, por debajo de Argentina y Polonia.

En la última fecha del sector, la escuadra azteca tenía que vencer a Arabia Saudita y esperar la diferencia de goles para poder avanzar a los Octavos de Final de la Copa del Mundo, cosa que no ocurrió, pues a pesar de la victoria, Polonia avanzó gracias a dicha diferencia.

El mensaje de Uriel Antuna tras eliminación de México de Qatar 2022

El futbolista de Cruz Azul, Uriel Antuna, consiguió anotar un tanto al minuto 86 del encuentro, gol que le hubiera dado el pase a México, pero el jugador se encontraba en fuera de lugar, y gracias al VAR se pudo rectifiar que en efecto estaba adelantado, por lo que no contó en el marcador.

"No hay palabras para expresar la tristeza por no lograr nuestro objetivo. Cambiaría todo que ese gol al 86' hubiera contado. Pero quiero agradecer su apoyo en todo momento, nuestra afición es única en todo el mundo", dijo.

Antuna logró sumar minutos en los tres partidos que disputó la Selección Azteca en el Mundial de Qatar 2020; ante Polonia fueron 6', 24' frente a Argentina y todo el segundo tiempo contra Arabia Saudita.

"Me voy orgulloso de representar a mi país y de haberlo dado todo. Espero tener el honor de regresar y poder tener una revancha. A levantar la cara ¡VAMOS MÉXICO!", agregó.

EL futuro de Uriel Antuna en la Liga MX

Antuna volverá a nuestro país para reportar con Cruz Azul. Escuadra que tuvo su pretemporada en la Riviera Maya, y está lista para iniciar su primer torneo con Raúl Gutiérrez, pues el 'Potro' arribó en la Jornada 11 del Apertura 2022, por lo que será la primera vez que arranque un certamenm que arranca el próximo viernes 6 de enero de 2023.