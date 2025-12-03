WWE: Ella es Alexa Bliss, superestrella que logró algo sin precedentes en 2025 (FOTOS)

El 2025 ha sido un año sumamente complejo para el roster masculino de la WWE , el cual ha sufrido una serie de comentarios y críticas negativas debido a su accionar en el cuadrilátero. Un hecho completamente distinto ocurre con la rama femenil, y una de las estrellas que más brilló en este año fue precisamente Alexa Bliss.

Después de un periodo importante en el que estuvo fuera de la WWE, Alexa Bliss regresó para la última edición del Royal Rumble y, desde aquel momento, se ha convertido en una de las más regulares de la empresa. Por ende, luce interesante apreciar sus mejores fotos y el récord que alcanzó en este 2025.

¿Qué récord alcanzó Alexa Bliss en 2025 con la WWE?

A lo largo de este año, Alexa Bliss fue la única superestrella, que forma parte de la división femenina de la WWE, que pudo competir en cuatro de los eventos más importantes que la empresa tuvo, lo cual habla del nivel de constancia y regularidad que la luchadora de 34 años tuvo.

Tal y como se mencionó, Alexa Bliss fue una de las sorpresas principales del Royal Rumble de inicios de este año. De igual forma, la norteamericana estuvo en Elimination Chamber tan solo semanas después, concretando dos momentos históricos en su etapa como luchadora profesional.

Bliss volvió nuevamente para disputar el Money In The Bank Ladder Match. Finalmente, Alexa recientemente formó parte de los War Games de Survivor Series en donde su equipo se quedó con el triunfo, por lo que se espera que el 2026 sea un año en donde genere aún más impacto a nivel colectivo e individual.

¿Alexa Bliss volvió a ser campeona de la WWE en 2025?

Por si lo anterior fuera poco, vale decir que Alexa Bliss también logró ser campeona de la WWE una vez más en su carrera. La nacida en Columbus Ohio fue, durante algunos meses, la Campeona de Parejas de la empresa junto a Charlotte Flair, una pareja que generó mucho estruendo mientras tuvo los campeonatos en sus cinturas.