¿Es Gignac opción para suplir a Benzema en el Mundial de Qatar?

El delantero francés Karim Benzema , que no disputará el Mundial de Qatar tras haber sufrido un desgarro muscular durante el entrenamiento de este sábado, ha lamentado su baja en el torneo y asegura que tiene que “pensar en el equipo”, “como siempre” ha “hecho”.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”, escribió Benzema en su cuenta de Instagram.

Esto le ha abierto las puertas a alguno de los futbolistas que no ha sido contemplado por el director técnico Didier Deschamps para unirse a la concentración del combinado galo, de cara a la justa de Qatar 2022.

Ante ello, en Twitter se volvió tendencia el nombre del delantero de Tigres, André-Pierre Gignac, pues muchos de los aficionados felinos pidieron su inclusión en la lista de los 26 jugadores tras el cupo avacante que dejó el delantero del Real Madrid.

¿Podría Gignac ser tomado en cuenta por Deschamps?

La calidad de Gignac nunca ha estado en tela de juicio cuando de la Selección de Francia se trata. Por varios años ha sido tomado en cuenta y ha respondido con creces.

Actualmente presume 39 partidos como internacional, en los que ha anotado un total de 11 goles, misma cantidad que se apuntó en el torneo recién terminado de la Liga BBVA MX, por lo que actualmente se encuentra en excelente ritmo goleador.

Sin embargo, el artillero no tiene el camino libre, pues hay varios jugadores que también podrían acudir a Qatar en lugar de Benzema, entre los que se encuentran Ben Yedder (Mónaco), Martin Terrier (Rennes), Anthony Martial (Manchester United) o Diaby (Leverkusen).

Didier Deschamps tiene hasta este lunes para definir al jugador que se integrará a la plantilla mundialista.