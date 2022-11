“El quinto partido es un bloqueo total": Gignac sobre Selección Mexicana

La Selección Mexicana enfrenta su último duelo de la fase de grupos ante el equipo de Arabia Saudita por el Grupo C, el equipo nacional se ubica en la última posición con una unidad, producto de su empate contra Polonia en su debut dn Qatar 2022 y su derrota ante la albiceleste por 2-0 en el Estadio Lusail.

André Pierre Gignac habló sobre el desempeño de la Selección Mexicana y su participación en el Mundial de Qatar 2022 donde se ubica en la última posición del Grupo C; el artillero francés aseguró que más allá del quinto partido “Hay que ir lo más lejos posible en todo los torneos que juegan”.

¿Hasta dónde debe llegar la Selección Mexicana? | Los Protagonistas Extra

Las palabras de Adré Pierre Gignac sobre la Selección Mexicana

André Pierre Gignac expresó sus argumentos respecto a la Selección Mexicana en la cadena deportiva Fox Sports previo al juego ante Arabia Saudita. Cuando se le preguntó a artillero francés sobre el papel del combinado nacional en Qatar 2022 y si debe ser portagonista, no dudo en responder lo siguiente:

“Debe ser protagonista sin duda, porque los jugadores cuando se visten con la playera de México vemos pasión, vemos amor; lo del quinto partido, con tantos años, ahora ya es un bloqueo, todo mundo lo tiene en la cabeza, es un bloqueo literal”, aseguró el capitan de Tigres.

El futbolista galo manifestó que no ve un estancamiento del futbol mexicano, dado que ha visto cómo ha crecido desde su llegada y es consiente que hay talento en la liga, al tiempo que enfatizó en quitarse el ‘bloqueo’ que representa el quinto partido.

“No se ha estancado, para mí no, yo lo que veo desde afuera, tampoco estoy muy metido en la intimidad de lo que es la Federación o Selección Mexicana; pero cuando juegas una Copa del Mundo, yo jugué una y la verdad fue la peor Copa del Mundo de Francia de toda su historia, tuvimos problemas, etc, etc, pero México no debe tener ese bloqueo del quinto partido”.

Gignac fue contundente respecto al modo en que debe encarar los partidos de Copas del Mundo, específicamente ante la Selección de Arabia.

“Debe ir a jugar su futbol, sin tener eso en la cabeza que hay que acceder al quinto partido. Para mi es un bloqueo total porque la gente les está repite y repite en la cabeza y después todo el mundo se lo cree”, sentenció André Pierre Gignac.

Sobre los procesos futuros de México

“Yo creo mucho en el proceso de los olímpicos, ese equipo para mi tenía algo, tuvieron meses para preparar esos juegos y por qué no, durante esos tres años, preparat un proceso con este equipo (para el Mundia de 2026).