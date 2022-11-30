Los escenarios que necesita México para pasar a Octavos en Qatar 2022

La Selección de México depende de si misma para clasificarse a los Octavos de Final del Mundial de Qatar 2022. El conjunto que dirige Gerardo Martino, tiene que golear por marcador de 4-0 a Arabia Saudita para conseguir la hazaña y avanzar a la siguiente fase.

En caso de que no consiguiera dicha goleada, la escuadra Azteca tiene distintos escenarios con los que podría conseguir la clasificación, eso sí, en todos la Selección avanzaría en segundo lugar.

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¿Cómo va el Grupo de México después de dos jornadas?

Polonia - 4

Argentina - 3

Arabia Saudita - 3

México - 1

¿Qué necesita México para clasificar en el Mundial de Qatar 2022?

- México 1-0 Arabia / Polonia 1-0 Argentina

- México 1-0 Arabia / Polonia 0-4 Argentina

- México 2-0 Arabia / Polonia 0-3 Argentina

- México 3-0 Arabia / Polonia 0-2 Argentina

- México 4-0 Arabia / Polonia 0-1 Argentina

- Mexico 4-0 Arabia / Polonia 1-1 Argentina

Esta podría ser la alineación de México vs Arabia | Mundial Qatar 2022

Nuestros insiders, David Medrano y Carlos 'Warrior' Guerrero, han estado pegados con la Selección Azteca y pudieron saber, cuál sería la alineación de tiene pensada el 'Tata' para buscar goles, hay sorpresas.

En la portería, Guillermo Ochoa; la defensa, volvería la misma contra Polonia: los laterales Jorge Sánchez y Jesús Gallardo, en la central: César Montes y Héctor Herrera; en la media cancha regresaría Edson Álvarez y Luis Chávez, adelante de ellos debutaría Orbelín Pineda; adelante por las bandas Alexis Vega e Hirving Lozano y como punta Henry Martín.

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¿Horario y dónde ver México vs Arabia Saudita EN VIVO?

No te pierdas el duelo de vida o muerte para la Selección Mexicana, en punto de las 12:00 PM (tiempo del centro de México) con la mejor previa, y a las 13:00 horas se viene el silbatazo inicial, todo por la pantalla de Azteca 7, el Canal del Mundial, con los mejores narradores de nuestro país.