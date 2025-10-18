Gilberto Mora apareció en un prestigioso ranking mundial al que muchos quisieran entrar

Gilberto Mora se ubica entre los 60 mejores futbolistas nacidos en 2008; es decir, de 17 años, según el medio inglés The Guardian. El mediocampista entró en esta prestigioso ranking al que muchos quisieran pertenecer tras destacar con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, donde fue visto por grandes clubes de Europa como Barcelona y Real Madrid, los cuales opinaron acerca de las cualidades del futbolista .

Mora fue considerado junto a otros dos mexicanos, como los son Alex Gutiérrez y José Mancilla de Pumas. La lista del medio europeo no cuenta con un ranking para medir a los futbolistas, por lo que se desconoce en qué lugar se ubicaría el jugador de Xolos de Tijuana, quien no se irá vendido por menos de 15 millones de dólares, de acuerdo con su agente .

@gil_morita Gilberto Mora está entre los 60 mejores futbolistas de 17 años, según prestigioso ranking

La destacable actuación de Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Gilberto Mora fue el estandarte de la Selección Nacional en el Mundial Sub-20, pese a ser tres años menor que el resto de los competidores. No obstante, el nacido en Chiapas sacó la casta y se consagró como el mejor jugador del equipo al anotar 3 goles y dar 2 asistencias en 5 partidos disputados.

TE PUEDE INTERESAR:



💥ELEGIDOS ENTRE LOS MEJORES 60 FUTBOLISTAS JÓVENES DEL MUNDO 😎



Gilberto Mora de Xolos, José Mancilla de Pumas y Alex Gutiérrez de Cruz Azul fueron elegidos los tres mexicanos nacidos en 2008 que forman parte de la lista del medio inglés The Guardian en la que se incluyen los… pic.twitter.com/wRW7Jj288V — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) October 15, 2025

¿Quién es Alex Gutiérrez, jugador que aparece junto a Gilberto Mora?

Alex Gutiérrez aparece entre los 60 mejores futbolistas nacidos en 2008. El delantero tiene doble nacionalidad y se formó en las Fuerzas Básicas del Necaxa. El nacido en Estados Unidos fue refuerzo del Cruz Azul para el Apertura 2025, aunque no es considerado por el primer equipo, ya que actualmente juega en la Sub-19.

¿Quién es José Mancilla, jugador que aparece junto a Gilberto Mora?

José Mancilla es un jugador que se desempeña como delantero y es canterano de Pumas. El futbolista de 17 años forma parte de la Selección Mexicana de la categoría que se encuentra en preparación para el mundial que se disputará en Qatar del 5 al 27 de noviembre.